Casal critica el estado del parque de la Igualdad: sin fuentes, sucio y objeto de vandalismo

Los andalucistas continúan con su ronda de visitas para conocer la situación que viven los jerezanos "por la nula intervención del gobierno municipal". En esta ocasión han estado en el parque de la Igualdad, que engloba a las barriadas de Santo Tomás y la Liberación.

Durante el recorrido por dicho parque, "hemos podido constatar la lamentable situación en la que se encuentra, el deterioro progresivo debido a la dejadez más absoluta por parte del gobierno municipal que ha provocado que dichas instalaciones sean objeto del vandalismo". Los andalucistas recuerdan que se invirtieron en este parque 1.050.000 euros, enmarcado en el proyecto de Iniciativa Urbana, dentro de la estrategia de desarrollo local y urbano que el Gobierno de España y la Unión Europea puso en marcha en el periodo 2007-2013, a través del Plan Urban.

"Lo que debería ser una zona de esparcimiento y disfrute para los vecinos de la zona sur, se ha convertido en un espacio decadente, donde el mobiliario público sufre el deterioro y el vandalismo, por la nula intervención municipal. No se entiende como se puede hacer una inversión de este calado para que luego no se mantenga y se cuide", apunta Santiago Casal.

Desde Andalucía x Sí Jerez añaden que "los vecinos aseguran que están cansados de demandar mejoras en el parque y que el gobierno municipal es incapaz de intervenir y recuperar este espacio para el ocio y el disfrute de los vecinos". "La situación del parque es dantesca: el parque infantil ha desaparecido, las fuentes no funcionan, no hay papeleras, la zona verde está totalmente abandonada, los paseos de albero están llenos de agujeros, el bar-kiosco está totalmente vandalizado, los adoquines están sueltos, la pista de baloncesto no tiene canastas, hay mucha suciedad y un largo etc, que evidencia el abandono más absoluto de estas instalaciones por parte del gobierno municipal", critica Casal.

Los andalucistas aseguran "que tras las elecciones del 28 de mayo, centraremos todo nuestro esfuerzo por recuperar los espacios degradados, haciendo una previsión del mantenimiento y control para evitar el vandalismo".

Por último, acusan a las candidatas del PSOE y del PP "de estar haciendo continuamente falsas promesas, ya que cuando gobiernan se evidencia su mala gestión de los fondos públicos, la falta de previsión para el mantenimiento y control de los equipamientos, que eviten su deterioro". "El PSOE y el PP cuando gobiernan lo que hacen es promover nuevas actuaciones y equipamientos, que luego terminan siendo una auténtico desastre y un verdadero problema, a lo que hay que sumar el abandono por completo en el mantenimiento de las ya existentes", asegura Casal.