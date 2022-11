'Centinelas por la Igualdad' combatirá la violencia de género en los centros educativos de Jerez

El 29 de noviembre se dará comienzo a una actividad novedosa con los centros educativos. Se trata del Programa Centinelas por la Igualdad, que se desarrollará a lo largo de todo el curso. Pretende formar a alumnado como agentes que velarán por la promoción de la igualdad y prevención de discriminación, violencia lgtbifobia en los centros educativos de la ciudad.

También en otras ciudades como Cádiz el pasado cuso pusieron en marcha este programa dirigido principalmente al alumnado de 3ª de la ESO a quienes se formará y se les dotará de las herramientas necesarias para que puedan actuar como vigilantes de la igualdad y sirvan de enlace dentro del centro educativo y promuevan la integración y la inclusión entre sus propios compañeros y compañeras. Igualmente, consistió en formar al profesorado para que sirva de referencia y apoyo a estos centinelas de la igualdad y al resto de la comunidad educativa para erradicar cualquier situación de abuso durante todo el curso académico.

De esta manera, cada centro jerezano contará con una red propia de apoyo que conectará a su vez con las redes de los otros centros educativos para así formar una gran red municipal en la que pongan en común las experiencias vividas.

Alarma

"Estamos detectando situaciones de machismo y de violencia de género en los institutos, en centros de formación profesional y en la universidad, entre personas bastante jóvenes que son alarmantes", comenta Adrián Domínguez Bezares, portavoz de la Policía Nacional en Jerez. Por su parte, asegura que intentan formar al alumnado junto a los docentes contra esto, "pero vemos que algunos estereotipos transmitidos por algunos medios de comunicación, por algún tipo de música, promueven los roles machistas por parte de los hombres y sumisos por parte de las mujeres, eso hay que trabajarlo mucho con los adolescentes".

Bezares, subraya que los chicos han de saber que una relación sana no puede estar basada en los celos patológicos que "son fruto siempre de la inseguridad del hombre". Y ellas tienen que saber que "una relación sana no es que un hombre te esté oprimiendo, controlando o que te tenga bajo la bota, eso no es amor, el control férreo no es igual a amor".

Sobre las conductas de los más jóvenes alerta del uso de las redes sociales, de mensajería instantánea, como herramientas de violencia de género. "El chico joven, inseguro y maltratador obliga a su pareja a que le envíe por WhatsApp su ubicación, que le enseñe cómo va vestida".