'Circus', el espectáculo está servido

¿Serás capaz de mantener el equilibrio en un monociclo? ¿Creerás todo lo que te diga la vidente tras unas cortinas brillantes? ¿Podrás zafarte del lanzador de cuchillos? Todas las respuestas están en 'Circus'.

Pero, ¿qué es 'Circus'? Es el nuevo local de copas de la avenida José Manuel Caballero Bonald, abierto de la mano de Kike Ramírez, del grupo Habana Blue's, quien cuenta que la idea inicial era montar un carrusel de época, pero con los caballos antiguos que encontraron disponibles crearon finalmente un circo, al que no le falta un detalle. El gabinete de la vidente, la zona del lanzador de cuchillos (que es en realidad un photocall), el puesto de los tiros, equilibristas... y muchos más en un local de 400 metros cuadrados.

El proyecto nació en 2018 y las obras comenzaron en diciembre de 2019, pero se paralizaron por el coronavirus. "A la gente le ha gustado mucho. Ha habido mucha rotación de público. Tenemos todas las medidas higiénicas que marca la ley", señala Ramírez, que recuerda que tenían "ganas de cambiar un poco de registro y cuando nos hicimos con este local, pues pensamos en montar una barra central y se nos ocurrió la idea del carrusel, que finalmente hemos modificado un poco. Faltan detalles todavía que iremos poniendo. La gente no se dará cuenta, pero nosotros sí".

Los baños imitan los vagones de un tren de transporte de los circos, lavabos con pilas originales, hay camerinos, taquilla de tickets, carteles antiguos que adornan las paredes, atrezzo de circo, máquina de refrescos ... Es realmente como estar en un circo al que siempre volver porque este no es itinerante.

Excepto los caballos, todo está realizado en madera por Francisco León 'Gepettus'. "Kike y yo llevamos muchos años trabajando juntos y la verdad es que me da mucha libertad a la hora de crear, me deja que me inspire. En este caso, hemos visto muchas películas, archivos, hemos leído libros... Cogiendo ideas de todos lados. Los del grupo Habana son bares muy temáticos que piden que los rellenes continuamente. Esto no para y yo encantado".

El bar de copas 'Circus' tiene además una terraza en la que se puede disfrutar también de un carromato. Las carpas del exterior, que se instalarán en breve, son blancas y rojas, como en el interior, a modo de un auténtico circo.

Inaugurado días atrás, 'Circus' abre de 15 horas a cierre. Disfruta del espectáculo.