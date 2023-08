Los Cisnes quiere alzar el vuelo

El 24 de octubre de 1991, a las siete y media de la tarde, abría por primera vez las puertas el centro comercial Los Cisnes. El complejo comercial estaba llamado a ser “el revulsivo que dinamice la actividad del centro de Jerez”. “De momento -se apuntaba horas antes de su apertura en los medios- ha conseguido que se implanten en la ciudad prestigiosas firmas nacionales e internacionales”.

Las cifras fueron 20.000 metros cuadrados de superficie, 3.000 millones de pesetas de coste de la rehabilitación del edificio y una previsión de 600.000 clientes potenciales. McDonalds, C&A, Benetton, Ives Rocher, Rodier, Cobreros y Pizza Quenn fueron algunos de los llamativos comercios que apostaron por el centro comercial de la calle Larga. Ninguno aguantó, de hecho, fue el primer McDonalds que cerró en España.

Tras años de caída en picado, en 2018 se prometían nuevos vuelos para Los Cisnes. Se anunció que un inversor ruso había adquirido los cinco locales de la planta baja para dedicarlos a restaurantes “de distintos conceptos”. “El proyecto es muy bonito, muy moderno. Distintos tipos de restaurantes -pizzería, comida asiática, mediterránea...- que van a revitalizar la zona. La hostelería funciona muy bien en el centro y este inversor lo ha estudiado mucho”, aseguraban desde la agencia que habría gestionado la supuesta compraventa. Sin embargo, los nuevos aires se quedaron sólo en humo. Ni rastro de la gran variedad de comidas del mundo.

Ahora, los carteles de alquiler o venta se suceden en los escaparates entre varios comercios y negocios de servicio que le plantan cara al tiempo. De hecho, recientemente se ha inaugurado un espacio infantil en la planta baja, frente a la cafetería que cada día gana más clientes fieles. La zapatería infantil también resiste, una joven emprendedora atiende sin descanso en su centro de estética, oficinas de seguros, y en una esquina abre sus puertas el Taller La Puerta Real.

La presidenta de la comunidad de propietarios, María del Carmen Moreno, gerente además de la inmobiliaria Elite ubicada en Los Cisnes, subraya que las instalaciones del centro comercial “son muy modernas, aunque tengan más de tres décadas. Desde la comunidad siempre buscamos que todo se mantenga en perfectas condiciones”. “Soy optimista -añade-. Hay mucha gente preguntando por los locales. Pienso que en cualquier momento, una gran firma se puede interesar por alguno de los espacios más grandes y eso haría que el resto de los locales también se empezasen a abrir. Aquí, todo son facilidades a las personas que vienen interesadas, incluso en publicidad”.

A pie de calle Larga, con parking subterráneo, el centro comercial sirve además de paso y para cortar camino hacia la plaza del Progreso, donde no cesa la animación con bares, tiendas y un parque infantil.

Los Cisnes, un espacio donde también se celebran actividades como desfiles de modelo, exposiciones y en la campaña de Navidad son muy conocidas sus ‘nevadas’ o la presencia de los Reyes Magos. “Estamos abiertos a cualquier propuesta”, destaca.

Moreno achaca el declive de tiempos atrás a que cuando Los Cisnes abrió, “no existían las grandes superficies comerciales. La gente no estaba tan acostumbrada. Ya después, llegaron grandes firmas, se fueron y no se remontó. Pero poco a poco creo que lo conseguiremos. Realmente, los locales se están ocupando cada vez más, excepto los dos más grandes, que esperemos que sean cogidos por una gran firma. Eso sería un pelotazo para nosotros y para los locales que aún no estén alquilados”.

Una desembarco de nuevo de grandes marcas, como ahora lo hará Pepco en el antiguo Lefties, que supondría un fuerte impulso para generar más vida comercial en el centro, tras la marcha a lo largo de la última década, por ejemplo, de tiendas de la firma Inditex.