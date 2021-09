Ciudadanos propone la creación de una Ruta Oficial del Flamenco en Jerez

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Jerez, Manuel Méndez, ha comunicado que en el próximo pleno ordinario la formación política va a presentar una moción para su debate relativa a “la creación de una Ruta Oficial de Flamenco en Jerez”, con el objetivo de que “tanto los propios jerezanos como nuestros posibles visitantes puedan recorrer la ciudad a través de unos itinerarios que transiten por los lugares más emblemáticos de los barrios de Santiago, San Miguel, La Plazuela, San Pedro o la Asunción”. En este sentido, el portavoz liberal ha valorado positivamente el hecho de que “el gobierno del cambio propiciado por Ciudadanos en la Junta haya autorizado el inicio de tramitación del anteproyecto de Ley del Flamenco”, ya que entre sus premisas contiene herramientas que “pueden ayudarnos a potenciar el flamenco en la ciudad como motor económico” y entre las que se encuentran el fomento de este arte genuino y singular de nuestra cultura, así como la promoción y su valoración como elemento importante del patrimonio andaluz.

“Jerez es una de las cunas fundamentales del flamenco y un referente muy importante de la Marca España en el mundo”, ha argumentado Méndez, para quien el reconocimiento de la Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad en 2010 es “la más contundente confirmación de su importancia y relevancia cultural”. Así las cosas, el portavoz naranja ha incidido en la especial relevancia que tiene “poder contar en fechas no muy lejanas con un instrumento como la Ley del Flamenco para acercar este arte y su historia a la sociedad”. “Su entrada en vigor va a ser muy importante para que el flamenco sea un auténtico motor económico no sólo en Jerez sino en toda Andalucía” ha añadido el edil naranja, quien ha subrayado que “Jerez no está ahora mismo en situación de dejar escapar oportunidades de generar riqueza y esta es una de ellas”.

“Nuestra historia está íntimamente ligada al mundo del flamenco ya que somos la ciudad que mayor número de intérpretes hemos aportado a este mundo, tanto en calidad como en cantidad, y eso el algo que tenemos que poner en valor” ha incidido el edil liberal, quien ha aprovechado la ocasión para afear al gobierno socialista de Mamen Sánchez “el estado lamentable en el que se encuentran lugares emblemáticos de la ciudad” como las calles Nueva, Santa María de la Merced o Cantarería en el barrio de Santiago o la calle Empedrada y las aledañas a la Cruz Vieja en la zona de La Plazuela y San Miguel.

Por ello, Méndez ha comunicado que en el próximo pleno ordinario “vamos a instar a Fundarte para que, en colaboración con las delegaciones de Cultura, Fiestas y Turismo, así como con la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos Andaluces, además de cuantos organismos estimen oportuno, se diseñe y se proponga poner en ejecución esta Ruta Oficial del Flamenco de Jerez”.