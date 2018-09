Ciudadanos critica las condiciones de la atención a menores en el área de Pediatría del hospital

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento andaluz y diputado autonómico por Cádiz, Sergio Romero, ha solicitado la intervención de la consejera Marina Álvarez ante la Comisión de Salud para conocer qué medidas van a ponerse en marcha para mejorar y garantizar un entorno seguro a los pacientes del hospital de Jerez, en concreto en el área de Maternidad y Pediatría porque, tal y como afirma el portavoz naranja, "tras la última reestructuración que se ha llevado a cabo se está vulnerando el decreto 246/2005 a través del cual se regula el derecho de los menores de edad a recibir asistencia en condiciones adaptadas".

Romero aseguró que "están compartiendo espacios en planta recién nacidos, preescolares y adolescentes, independientemente de su patología. Asimismo comparten espacios mujeres que acaban de dar a luz con menores que padecen enfermedades infecciosas con el riesgo que ello supone. Esta situación no se puede permitir". Además, el portavoz de Ciudadanos insistió en la necesidad de que se regulen los horarios de visitas, que se facilite la lactancia materna en condiciones adecuadas, que exista un número de camas suficientes para garantizar el aislamiento de los pacientes que puedan tener patologías contagiosas y que se cumplan los ratios de dos enfermeras y un auxiliar por planta.

Cs reclama la reanudación del servicio del helicóptero con base en Jerez

El diputado autonómico lamentó que "estamos hartos de no ver mejoras en la sanidad pública en la provincia de Cádiz, y no sólo me refiero al área de Maternidad y Pediatría de Jerez, sino a la suspensión del servicio de helicóptero del 061, la falta de un segundo acelerador de radioterapia en el hospital de Jerez, la carencia de cirujanos pediátricos en el Puerta del Mar y más especialistas médicos en toda la provincia, el nuevo centro de salud de Valdelagrana, el hospital de Alta Resolución de La Janda situado en Vejer o las condiciones de trabajo de los profesionales de la sanidad en el Campo de Gibraltar".

De hecho, en lo que se refiere al helicóptero del 061 de la provincia, que ha dejado de estar operativo desde el pasado día 16, Ciudadanos criticó la suspensión del servicio "cuando se ha comprobado que el helicóptero ha salido no sólo durante todos los días del verano sino también en varias ocasiones al día". Romero agregó que los ciudadanos de esta provincia "no somos de segunda categoría, somos 1.250.000 habitantes y no pedimos tener un helicóptero por placer, como hace el señor Sánchez, sino un helicóptero por cuestión de vida o muerte, hay que estar a la altura y tener la sensibilidad suficiente para velar por los interés de los ciudadanos".

Por otra parte, respecto al segundo acelerador para Radioterapia, Romero recordó tanto "al señor Belizón como a la señora Álvarez, que no nos vamos a cansar de seguir exigiendo a Susana Díaz que cumpla con lo aprobado en el Parlamento de Andalucía, una exigencia de Ciudadanos para que el hospital de Jerez disponga del segundo acelerador para Radioterapia, una exigencia que fue aprobada por todos, excepto por el PSOE". Romero subraya que "éste es otro claro ejemplo de los incumplimientos de Susana Díaz con las exigencias de Ciudadanos".