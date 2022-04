Clece contrata a dos personas durante la parada de la Ruta 'Cádiz Emplea' en Jerez

La 'Ruta Cádiz Emplea' ha realizado este martes su parada en Jerez y al éxito de participación se ha sumado uno más grande: la contratación in situ de dos personas. El moderno y llamativo autobús acondicionado, donde el equipo de selección de Clece realiza las entrevistas personales a los candidatos, ha hecho en Jerez la segunda de sus ocho paradas por la provincia para la contratación de más de 200 personas.

Antes de comenzar la ruta ya estaban todas las citas cerradas ante la gran demanda de posibles candidatos, lo que también ocurre en parada de mañana en Chipiona. A la gran participación de los jerezanos y jerezanas en este proceso de selección se suma otra grata noticia: la contratación in situ de dos personas.

Marta Vázquez, jerezana de 47 años, se enteró a través de una asociación de la Ruta 'Cádiz Emplea' y llamó rápidamente al teléfono 900 82 85 11 para conseguir una cita. A través de este número de teléfono gratuito, Marta logró una entrevista para la parada en Jerez. Se presentó esta mañana en la plaza del Arenal una hora y media antes de su cita porque estaba nerviosa, necesita con urgencia un trabajo y allí estaba un equipo de selección de Clece Cádiz para hacerle la entrevista que podía cambiarle la vida. Y así ha sido.

El perfil y el curriculum de Marta se adaptaba perfectamente a uno de los puestos ofertados por Clece. "Madrugar me ha dado suerte. El técnico de Clece ha visto mi curriculum, me ha hecho algunas preguntas y me ha comentado que mi perfil encajaba, que la valoración era muy buena. Hemos acabado la entrevista y no había llegado al otro extremo de la Plaza del Arenal cuando me han llamado... ¡Me han contratado!".

Se ha contratado a Marta Vázquez en directo para uno de los puestos de limpiadora en un centro de salud de Jerez. "No me lo creo, estoy muy ilusionada porque necesitaba mucho el trabajo. En mi casa solo entran 300 euros y tengo un hijo de 8 años. Nunca me lo habría imaginado que saldría hoy mismo con un trabajo. Estoy muy emocionada".

Lo mismo le ha ocurrido a Manuel Zarzana. "Estoy loco de contento, la vida me ha cambiado en cinco minutos". Durante la entrevista personal se ha detectado que era el candidato idóneo "para el puesto de vigilante de seguridad y me han dicho que el puesto era mío. Todavía no me lo creo".

'Cádiz Emplea' busca a más de 200 profesionales para cubrir puestos de diplomados/as en enfermería, vigilantes de seguridad privada, personal de limpieza, auxiliares de ayuda a domicilio, psicólogos/as, auxiliares de administración y técnico/a de mantenimiento de sistemas de seguridad.

El empleo vincula a las personas con la sociedad y fomenta el desarrollo de la economía en las que viven, en muchas ocasiones zonas rurales donde la despoblación es un problema. Con la ruta 'Cádiz Emplea', Clece quiere contribuir a este desarrollo.

Acerca de Clece

Clece es una empresa formada por más de 78.000 profesionales que trabajan para mejorar la vida de las personas en diversos ámbitos que van desde la limpieza, el mantenimiento o la seguridad, hasta servicios sociales relacionados con el cuidado de personas mayores y dependientes o la educación infantil. Cuenta con clientes en España, Portugal y Reino Unido y, desde su nacimiento en 1992, trabaja con el propósito de generar un impacto social real a través de sus esfuerzos en favor del empleo de calidad y la inclusión laboral de colectivos desfavorecidos.

Más información en: www.clece.esy en https://www.facebook.com/CleceCadiz/