El Clúster Turístico pide que el Gobierno incentive volar al aeropuerto de Jerez

El sector turístico de Jerez, representado por el Clúster Turístico ‘Destino Jerez’, considera necesario que el ministerio de Fomento subsidie al aeropuerto de Jerez, “vista la situación de desigualdad en la que se encuentra respecto a los aeropuertos más cercanos, como son los casos de los de Sevilla y Málaga”. El presidente del Clúster Turístico, Antonio Mariscal, es meridianamente claro a la hora de señalar que “en estos momentos no estamos jugando el mismo partido, con unas provincias que además tienen hasta AVE mientras la provincia sigue y sigue esperando”.

Mariscal destaca “a modo personal” que “considero que Fomento debería ayudar a Jerez al estar en una clara situación de desventaja. No sería nada descabellado que se apostara por mantener el actual millón de pasajeros primando con una cantidad económica por cada pasajero que llegara a destino. No en vano otras provincias andaluzas han recibido inversiones multimillonarias y Jerez no. De no ser así, lo único que estaría claro es que los aeropuertos de Sevilla, Málaga y Jerez no estarían jugando el ‘partido’ en las mismas condiciones”.

El aeropuerto de Jerez ya ha dado los primeros pasos hacia atrás de lo que parece una crisis. No en vano, desde finales del año pasado ha comenzado a perder pasajeros. Los últimos datos señalaban una pérdida en enero respecto al mismo mes de 2019 de nada menos que un 9% (concretamente un descenso del 8,9%).

Las razones, según apuntan los especialistas del sector, sobre todo agencias de viajes, es que “volar a Jerez o desde Jerez es más caro que hacerlo desde Sevilla o desde Málaga”. Antonio Mariscal, presidente del Clúster así lo certifica. Las aerolíneas gravan despegar o aterrizar en Jerez. ¿Por qué? Las razones no están claras. “Incluso hay datos especialmente curiosos como aquellos que nos indican que las tasas aeroportuarias son aquí un 20% más baratas”.

El sector turístico local, animado como pocas veces al estar Jerez en un ‘punto de moda’ que se desconocía desde hace lustros, no puede menos que lamentar el maltrato hacia el aeropuerto. Así, entre las numerosas críticas que se alzan se encuentran los ‘mini aviones’ con los que Iberia despacha a la clientela que quiere volar a Madrid desde Jerez o, por el contrario, llegar a la ciudad desde la capital española vía aérea. “Dichos vuelos, además, son más caros que si el avión se toma desde Sevilla o Málaga”.

“Lo más grave de todo este asunto es que no se trata tan sólo de los vuelos a Madrid, sino que ocurre con cualquier destino”, apunta el presidente del Clúster Turístico ‘Destino Jerez’, quien lamenta que “obviamente son legión las personas que, ante los precios, deciden viajar desde Sevilla o Málaga”. Obviamente, esta política de precios caros que las aerolíneas mantienen sobre la ciudad “se está dejando notar en las cifras de pasajeros”. De ahí la caída que se está experimentando “desde el pasado verano. Son ya cuatro o cinco meses en los que se está notando”, apunta Mariscal, quien pese a todo confiesa que dicha caída “no puede responder tan sólo a este factor. Deben existir otros".