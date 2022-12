Los Colegios profesionales de Cádiz se ponen firmes

Diez representantes de los Colegios Profesionales de la provincia de Cádiz se han reunido esta semana para formar parte del desayuno informativo del Diario de Cádiz, en el cual debatieron sobre la actualidad, retos y problemas ante los que se enfrentan en un futuro.

Dicho encuentro, moderado por el jefe de Redacción del Diario de Cádiz, Francisco Sánchez Zambrano, contó con la presencia de los colegios de Farmacia, representado por Alberto Virues Ávila, secretario del mismo; Arquitectos, a mano de Paula Vilchez Rodríguez, vocal de la Junta de Gobierno; el colegio de Abogados, encabezado por su decano, Pascual Valiente Aparicio; el colegio de Gestores Administrativos, bajo la representación de José Manuel Hernández, como vicepresidente del mismo; el colegio de Veterinarios, con su presidente, Cristina Velasco; el colegio de Médicos, con José Antonio Repetto, presidente del mismo, como representante; el colegio de Economistas, liderado por su presidente, Javier Cabeza de Vaca; el colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, con Domingo Villero como representante y, además, presidente del mismo; el colegio de Graduados Sociales, cuyo presidente, José Blas Fernandez, ocupó el lugar de su representación; y, por último,el colegio de Aparejadores, con el presidente José Arcos Masa como representador del mismo.

Durante la charla matutina, los participantes sacaron a la luz los temas más preocupantes para los Colegios Profesionales, tales como la Administración Pública, la falta conocimiento sobre la colegiación y el descenso de la misma, o el desinterés de los educadores a la hora de impartir lecciones a los nuevos profesionales, así como la falta de materias consecuentes con la profesión en los grados universitarios.

El primer en ‘romper el fuego’, como denominó al arranque el periodista moderador de Diario de Cádiz, fue José Antonio Repetto, presidente del Colegio de Médicos. Una vez tomada la palabra, el Doctor expuso que, a la vez que existen fortalezas en una visión actual del panorama, son muchos los puntos a mejorar en lo que a salud pública se refiere. Así, el colegiado argumentaba que existe ‘una falta de personal crónica, que se lleva advirtiendo desde el Colegio desde hace tiempo atrás’, de igual modo, aseguraba que ‘faltan médicos con la titulación suficiente para ejercer’.

En lo académico, Repetto hacía especial énfasis en la insuficiencia de plazas MIR. Sin embargo, se mostraba reacio a la creación de nuevas facultades de medicina, argumentando que ‘no se trata de fabricar médicos, sino que estas fábricas formen especialistas que puedan incorporarse a trabajar’. Del mismo modo, el presidente aseguraba que ‘hay muchos médicos sin el componente vocacional’, siendo otro de los puntos débiles de la profesión médica. Bajo su punto de vista, son muchos los estudiantes con verdadera vocación que no consiguen entrar en la carrera de medicina y, sin embargo, son muchos los que entran sin ningún tipo de vocación.

Del mismo modo, Pascual Valiente Aparicio, decano del Colegio de Abogados, mostraba una importante preocupación por la relación de la Administración Pública con, no solo los Colegios Profesionales, sino con cualquiera que requiriese de sus servicios. De este modo, aseguraba que ‘la Administración representa a los profesionales que, a su vez, representan los intereses de los ciudadanos’. Es por eso que, debido a la falta de agilidad y facilidad que les facilita la misma, el decano mostraba su inquietud por la misma. ‘Los abogados no tenemos acceso al expediente virtual’, comentaba Valiente.

Es, a causa de esto, que el desinterés de la Administración genera en el colegiado un problema de relación física y digital con la misma, así como una preocupación por la correcta interlocución ya que, y según el propio, ‘la Administración no tiene en cuenta a los Colegios Profesionales’.

José Arcos Masa, presidente del Colegio de Aparejadores, mostraba también una gran preocupación por la Administración Pública, comentando que ‘no da albergue a los colegiados’, mostrando un claro abandono hacia los Colegios Profesionales.

Así mismo, Paula Vilches Rodríguez, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos, hacía hincapié en la brecha provocada en los Colegios Profesionales tras la pandemia de la COVID-19. Del mismo modo, el desinterés y despreocupación de las Administraciones Públicas, como ya está siendo notable entre los colegiados, era otro de los temas que más le sucumbía.

Sin embargo, y recalcando aspectos positivos, Vilches aseguraba que su Colegio era ‘pionero en formación online’. No obstante, y pese a esto, comentaba que ‘son muchos los arquitectos, provocando un futuro frustrante que resta vocación’, a la par, aseguraba que ‘muchos de ellos saben que el final no es la arquitectura’.

En relación a esto, la vocal compartía con el resto la falta de involucración de los recién graduados en los Colegios Profesionales, haciendo especial hincapié en los graduados de más joven edad. Para intentar frenar esta falta de involucración, comentaba, ‘tenemos a los arquitectos en verde. Esto es un visado de calidad a proyectos de conceptos sostenibles’, además, ‘se recompensará con un incentivo al arquitecto y al promotor’, añadía.

Pasando la palabra al presidente del Colegio de Economistas, Javier Cabeza de Vaca, éste partía sus palabras en dos problemas principales. El primero de ellos, y como ya se ha podido observar en invitados atrás, es la actualización de los Colegios para llamar la atención de aquel que se quiera inscribir. Del mismo modo, y en segundo lugar, Javier insistía en el gran problema persistente de la Administración Pública. Hacía también especial énfasis en el ámbito tributario, recalcando como la ‘Agencia Tributaria tiene firmado un código de buenas prácticas tributarias’, algo que, según deja ver, las Administraciones no cumplen. Por su parte, y en relación a esto, comentaba que ‘Cádiz es el segundo Colegio de España suscrito a este código’.

Del mismo modo, Javier aseguraba que ‘los Colegios Profesionales desarrollan una labor social importante para los profesionales’. ‘Contamos con un observatorio económico en la provincia de Cádiz, en colaboración con la Diputación Provincial de la ciudad’, decía el colegiado. Así mismo, y según sus palabras, el Colegio cuenta con indicadores actualizados en tiempo real a nivel económico, siendo en el próximo mes de Junio cuando se puedan hacer las primeras protecciones de indicadores del mismo.

Cristina Velasco, presidenta del Colegio de Veterinarios, comentaba cómo el Colegio de Profesionales cuenta con ‘cinco líneas formativas’. Así mismo, ‘nos encargamos de precolegiar a los alumnos de último año, explicándoles que la colegiación tiene acceso a formación y ventajas’.

De igual manera, el problema de la Administración también resalta en las palabras de Velasco, que aseguraba que ‘no dan participación en la creación de normativas, como en la Ley de Protección Animal’. Añadía, además, que ‘se muestra, constantemente, permanente desinformación a la sociedad sobre conceptos erróneos’.

Otra de sus inquietudes es la de exponer como su profesión ‘está realmente poco visibilizada’, comentaba. ‘Para nosotros es, realmente, trabajar en salud pública’, ‘estamos implicados con la cadena alimentaria, así como con el transporte de animales, entre otras cosas’, aseguraba la presidenta.

El presidente de Gestores Administrativos, José Manuel Hernández, por su parte, hacía su primer enfoque en cómo ‘la formación es uno de los pilares para los colegiados’, dando lugar a la formación online, que tan buenas referencias está llevándose. Así mismo, hablaba de una colegiación completa, con un máster con una visión más real de la profesión gracias a la cercanía mostrada por los profesionales que lo imparten, haciendo al alumno sentirse cerca de su ámbito profesional.

De igual manera, Hernández destacaba la demanda a la Administración Pública, resaltando que ‘hay que hacerle saber a los funcionarios sobre la importancia de su papel en las Administraciones’. Mismamente, comentaba cómo ‘las Administraciones piden un papeleo absurdo a la hora de requerir información’.

José Blas Fernández, siguiente en coger el testigo de la conversación, dividió sus ideas en dos partes diferenciadas. La primera, tratando sobre la Administración; la segunda, sobre la vocación de los nuevos colegiados hacia su profesión.

Es por ello que, Blas Fernández, proponía un ‘mayor nexo con las facultades para que los alumnos sepan qué hacen y qué harán en un futuro’. A su vez, comenta sobre aquellos ‘profesores sin vocación’ y añade que ‘en la labor de docencia se debería motivar a los alumnos a realizar su colegiación’, ya que son muchos los graduados que intentan evitarla.

Así mismo, critica como ‘la Administración nos ha ignorado, buscando solucionar nuestros problemas por vía telemática’, además, puntualiza que ‘cuando quieres saber algo no lo solucionan’, siendo esto un claro ejemplo de cómo trata la Administración al administrado.

A causa de esto, el presidente propone ‘ir contra la administración, creando una unión profesional que evite todas estas situaciones’, haciendo memoria en la nefasta gestión que tuvieron a cabo en situaciones como, por ejemplo, los ERTE.

Domingo Villero, por su parte, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, aseguraba que ‘si los Colegios no son vistos como una ventaja, difícilmente serán valorados’. Es por ello que, el presidente, culpó a los propios Colegios Profesionales de esta falta de valoración, pidiendo no reclamar algo ‘que nosotros mismos no somos’, añadía.

De esta forma, Villero proponía una acreditación profesional, así como un desarrollo profesional continuo para elevar las colegiaturas.

Mismamente, mostraba su queja sobre las Administraciones Públicas, haciendo eco de cómo ‘existen más de 100 grados relacionados con la Ingeniería sin atribución profesional’. Del mismo modo, criticó que ‘cada vez son menos los ingenieros que imparten clases’, provocando así que ‘existe menos arraigo’.

Igualmente, el Ingeniero Técnico Industrial busca ‘crear y potenciar la figura del precolegiado’, así como aumentar ‘las iniciativas como el portal pro empleo, donde se mueven los currículos de los estudiantes, relacionándolos así con los profesionales’. Aseguró además que ‘es cuestión de todos crear profesionales de verdad’.

Con respecto a los Colegios Profesionales, el presidente habló de que debería ser ‘obligatorio y por Ley estar colegiado’, así como de ‘la unión entre los Colegios Profesionales’, para su mayor apoyo.

Por último, y para concluir con la primera parte del desayuno, Alberto Virues Ávila, secretario del Colegio de Farmacéuticos, resaltaba como es necesaria ‘la comunicación con los colegiados, evitando así problemas con los mismos’. Hablaba, así, de cómo los nuevos miembros no cuentan con ese sentimiento de pertenencia que deberían de tener al formar parte del Colegio, visibilizando como ‘el sistema de pertenencia ha disminuído’, añadía.

Agregaba además que ‘el farmacéutico es el personal sanitario más accesible para la sanidad’ y que, a causa de la Administración, ‘existe una falta de comunicación con otros colegios’, por lo que ‘se debería de crear una plataforma de información por medio de una unión de Colegios’, comentaba.

Pero, ¿por qué la Administración es un problema, y no tiene en cuenta a los Colegios Profesionales?, esta es la pregunta que lanzaba a los conformantes de la mesa el moderador, Francisco Sánchez.

La primera en querer dar su respuesta fue Paula Vilches, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos. De esta manera, la colegiala aseguraba que ‘no es que no se quieran relacionar sino que, además, se entorpecen el propio proceso’. A esta declaración, añadía que ‘las Administraciones no pueden tener tanto trámite. No se puede estar siete meses esperando ser atendidos’. De igual forma, esto lo justificaba con la clara falta de intención y profesionalidad de la Administración.

Por otra parte, José Blas, presidente del Colegio de Graduados Sociales, aseguraba que ‘hay pocos profesionales cualificados. De todos, el 90% no son especialistas, por lo que no hay gente preparada en las Administraciones’. Así mismo, Blas afirmaba que ‘no hay vida laboral en las personas, creando una falta de profesionalidad. Los trabajadores van pasándose los trabajos a firmar de unos en otros, intentando quitarse ''el marrón''.’

Así mismo, Vilches volvía a intervenir, asegurando que ‘todos conocemos funcionarios que trabajan mucho y muy bien, sin embargo, se llevan la mala fama a causa de los que José Blas comenta’.

José Arcos Masa, presidente del Colegio de Aparejadores, centraba su opinión en el desgaste de los Colegios Profesionales, afirmando que ‘los Colegios se han ido desgastando. Los nuevos graduados muestran un total desapego a nosotros’. Así mismo, comentaba ‘los nuevos colegiados no consideran como suyo al Colegio’. Es por ello que, finalmente, se ha conseguido llegar a ‘un profesional con menos cariño a su Colegio, una guerra que doy por perdida’, añadía el presidente. D

Bajo el punto de vista de Arcos, ‘la Universidad es endémica’. ‘No se puede cursar una carrera sin dar materia sobre la misma, ni seguir la pauta que dicha profesión tiene’, aseguraba el de Aparejadores.

Tras estas declaraciones, fue José Cabeza de Vaca, presidente del Colegio de Economistas, el que dio una respuesta firme a la pregunta del moderador. Según comentaba, ‘la Administración, en busca de eficacia, está digitalizando los procedimientos. En esa automatización, no se nos ha dado el sitio que nos corresponde’. Además, comentaba como la automatización requiere una reflexión humana ya que, y a causa de ella, se ha dejado de lado al personal y al profesional. A causa de esto, Cabeza de Vaca propone ‘los Colegios deben denunciar. Si formáramos parte de la Administración sería un beneficio tanto para profesionales como para los ciudadanos, ya que pasarían a estar informados directamente por profesionales’.

Domingo Villero, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, comentaba por su parte que ‘desde la propia Administración se encuentra una falta importante de recursos’. Añadía que, en el ámbito de seguridad industrial, esta les presenta una carencia inmensa a la hora de ofrecer ayuda.

De este modo, Villero hacía una reflexión, agregando que ‘esta situación viene dada desde 2010, cuando apareció el Real Decreto, donde los visados obligatorios pasaron a ser potestativos. La Administración, que pasó a ser la encargada de los mismos, carece de recursos para garantizar la seguridad necesaria al expandir esos visados’, comentaba el colegiado, añadiendo además que ‘afortunadamente, existe el visado colegial, que tiene como función ser responsables con el colegiado, otorgando proyectos de una cuantía de hasta 4 millones de euros, dando seguridad al solicitante’.

El decano del Colegio de Abogados, por su parte, volvía a hacer alusión a los dos problemas que presentó en su toma inicial de palabra. Para Pascual Valiente, son dos los problemas existentes a día de hoy, divididos en un problema externo, relacionado con la Administración, y un problema interno, relacionado con los propios colegiados.

Así mismo, y según sus declaraciones, existe una falta de pertenencia a los Colegios Oficiales. ‘Los colegiados no deberían preguntarse para qué sirven los Colegios’, aseguraba Pascual, que animaba a sus compañeros a hacer autocrítica, considerándolo fundamental. A su vez, ‘el colegiado debe sentirse defendido por el Colegio, así como saber que este le va a prestar diferentes tipos de servicios’, asegura el decano. Del mismo modo, apostaba por la confraternidad del Colegio, consiguiendo ese ambiente de Hermandad y pertenencia. ‘Los Colegios no pueden saturar tanto de información a los pertenecientes’, comentaba Pascual, haciendo alusión a la automatización que se ha llevado a cabo en los Colegios Profesionales en este último tiempo, llegando a saturar los correos electrónicos de mensajes que, finalmente, no llegan a ser leídos en la mayoría de las ocasiones.

Tras esto, el abogado resaltaba que ‘estamos convirtiendo a los colegiados en profesionales aislados en sus despachos’, y todo a causa de la digitalización. Es por ello, que el decano del Colegio de Abogados apuesta por una formación presencial, puntualizando que esta es la ventaja de su colegio, ‘la profesión del abogado requiere la superación de un curso militante’, añadía, curso que se realiza con presencialidad y que ayuda a la convivencia entre colegiados. Gracias a esto, ‘los colegiados pasan de lunes a jueves por el Colegio, consiguiendo así que estos jóvenes están mimetizados con el ambiente del Colegio a modo de precolegiación’. Es así como, a causa de lo comentado, los abogados en formación emperán a vivir la profesión desde dentro del Colegio, creando pertenencia al mismo desde sus inicios. De este modo, Pascual anima a sus compañeros, ‘deberían hacer algo igual en los otros Colegios’, aseguraba.

Alberto Virues Ávilas, por su parte, respondía a la cuestión del moderador con las siguientes palabras ‘cuando tengo que ir a la Administración, he notado que cada vez que el personal es menor y, sin embargo, los procesos a realizar son mayores’. Esto se podría frenar si ‘dejaran tener más trato a los Colegios, teniendo más confianza en ellos para realizar sus tareas’, sin embargo, y según palabras de Virues, ‘estos contactos con la Administración no se producen, provocando que cada vez se esté en un peor momento’.

Cristina Velasco, así mismo, comentaba desde la presidencia del Colegio de Veterinarios que ‘el Colegio es la garantía para el consumidor. El problema es que la sociedad no lo tiene en cuenta’. Del mismo modo, y en lo que a la Administración respecta, comentaba que ‘el tejido de la Administración se está agotando; no se sabe muy bien qué va a pasar con la Administración, porque no paran de crear agencias, entidades…que son útiles, si, pero desabastecen a la propia Administración de realizar otras labores’. A su vez, criticaba como ‘aumenta así el trabajo pero, sin embargo, no aumentan las personas para trabajarlo’.

No obstante, Velasco relataba que ‘el Consejo de Veterinarios de Cádiz y el Consejo Andaluz de Veterinarios sí mantiene una buena relación con la Administración, pero es una relación donde le quitamos trabajo a ellos…ellos nos mandan trabajo y, al ver que lo realizamos, se aprovechan de nosotros’ ‘El Colegio de Veterinarios sabe hacer esa buena gestión y, por ello, se mantiene la buena línea que tenemos’, comentaba la presidenta.

Por su parte, José Blas añadía algunas palabras que, perfectamente, podrían engancharse a los argumentos dados por Pascual Valiente, decano del Colegio de Abogados. Blas, aseguraba que ‘hay gente que cree que el Colegio puede evacuar sus preguntas, las cuales están más que respondidas en la información que se envía, teniendo así una relación permanente con los colegiados’, sin embargo, el de Graduados Sociales hacía hincapié en la necesidad de un nexo real entre la Universidad y los Colegios, siendo de vital importancia para los mismos.

José Antonio Repetto, añadía a esta charla como ‘los Colegios no siempre tienen clara su misión y fundamentos. Es más, los Colegios llegamos a ser la garantía para la Sociedad de que el servicio profesional determinado se va a hacer de forma correcta’.

Argumentaba además como ‘las formaciones que se pueden encontrar en los Colegios Profesionales son postgrado, orientadas al graduado y a los problemas que te puedes encontrar en la profesión’.

Comentaba además Repetto que ‘desde el Colegio de Médicos se ha implantado la VPC, es decir, la Variación Periódica de Colegiación, por la que se intenta controlar que el médico siga estando en condiciones de seguir ejerciendo su profesión. Estas revisiones se realizan cada 6 años, y se está ya recibiendo oleadas de repeticiones de esta última tanda de médicos’.

‘Nuestra misión fundamental es velar porque nuestros colegiados estén suficientemente preparados y cumplan los requisitos legales para dar una correcta actuación profesional sobre la sociedad’, comentaba el presidente del Colegio.

Del mismo modo, Blas, desde el Colegio de Graduados Sociales, insistió sobre como, hace unos años atrás, todas las profesiones iban a tener una colegiación obligatoria, preguntándose qué ha podido pasar a día de hoy, pasando a ser obligatoria tan solo para algunas carreras en concreto.

Tras todo esto, ¿se puede decir que el desapego de los colegiados va in crescendo?, preguntaba Francisco Sánchez. José Blas, por su parte, aseguraba que ‘la colegiación está estática’, mientras que José Arcos Masa le corregía ‘la colegiación no es estática, sino que va disminuyendo’.

Así mismo, la vocal del Colegio de Arquitectos comentaba ‘en un acto de 700 personas invitadas, asistieron tan solo 110. Un acto donde asistía uno de los arquitectos más reconocidos. Si ni llevándolo a él somos capaces de generar unión entre los colegiados y el colegio, no sabemos qué más hacer’.

Igualmente, Vilches cree firmamento que en la relación del joven y el profesional mayor está la clave de los Colegios Profesionales, gracias a los aprendizajes diarios que pueden obtenerse por medio de estos tratos.

De este modo, se aseguraba que ‘se deben poner más en común las opiniones. A causa de esta falta de comunicación hay opiniones que no llegan, o que se pasan por alto informaciones importantes, existiendo un claro problema de comunicación’.

Por su parte, Domingo Villero parafraseaba al refranero español con aquello de ‘el roce hace el cariño’. El mismo, aseguraba que ‘el Colegio es un punto de encuentro, pudiendo llegar a formar una gran familia profesional. Y, como tal punto de encuentros, la gente demanda actos sociales a los que acudir’.

Así mismo, los presidentes, vocales y decanos de los colegios proponían tener una unión profesional que haga frente a los problemas de la Administración, consiguiendo así también una mejor comunicación entre ellos y conocer las sedes de los Colegios Profesionales que les rodean. A su vez, José Arcos Masa, promotor de esta idea, comentaba que ‘podemos hacer reuniones entre colegios cada menos tiempo, cada tres meses. En un año pasan muchas cosas’.

Es así como, y a raíz de esto, el presidente del Colegio de Médicos, José Antonio Ripetto, apostaba por ‘la creación de una unión profesional entre colegios de otras provincias’, algo que les uniría más y que, bajo su criterio, podría funcionar bastante bien.

De esta forma, se comentó que, de salir esto adelante, la presidencia de la unión debería ser rotativa, dejando que todos los Colegios ocupen el cargo. Será así como, en palabras de Blas, ‘podremos pedirle muchas cosas a la Diputación, no dinero, pero sí recursos necesarios’.

Así pues, y tras dos horas de coloquio, se cerraba la mesa con una frase destacable del presidente del Colegio de Graduados Sociales, y es que ‘los clientes pasan, y los compañeros nos quedamos’. Mientras tanto, y a la espera de esa unión profesional, y de unas reuniones más periódicas, las ideas, propuestas y quejas quedan sobre la mesa.