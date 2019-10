Vecinos de la calle Circo piden controlar una colonia de gatos de un solar cercano

Vecinos del Edificio Picasso, en la jerezana calle Circo, han trasladado al PP, durante una visita de los populares a la zona, su preocupación por la gran colonia de gatos que se encuentra en el solar ubicado entre dicho edificio y el Museo del Belén por lo que solicitan "con la mayor urgencia posible, que se controle y se reduzca pues está provocando insalubridad, malos olores y un peligro para los muchos niños que viven allí o de los colegios del entorno".

La petición se produjo durante una visita del portavoz popular Antonio Saldaña dentro de la ronda de contactos que los populares están realizando por las distintas zonas de Jerez.

Según informa el PP en una nota, los vecinos de esta calle "llevan tiempo solicitando al Ayuntamiento permiso para poder cerrar, al menos durante la noche, el pasillo que, por uno de los laterales del edificio Picasso, conecta la calle Circo con Jardines de Santo Domingo".

Los vecinos piden esta medida ante las "diarias escenas de vandalismo, consumo de alcohol y droga, problemas de descanso e incluso de seguridad".

Antonio Saldaña se ha comprometido con los vecinos a preguntar en el próximo Pleno "por qué el PSOE de Mamen Sánchez aún no ha autorizado a estos vecinos a este cerramiento, similar al que ya existe en otras muchas zonas de la ciudad y que no supondría merma alguna para la ciudad puesto que cuando el parque está cerrado, este trozo de calle no conduce más que a un callejón oscuro".

Por último, los populares también llevarán al próximo Pleno la situación de abandono en la que se encuentra el parque situado junto al edificio Picasso frente a la Plaza de Toros, justo encima de un aparcamiento subterráneo y que es una pena y un peligro que se encuentre en ese lamentable estado con el gran número de niños que, cada día, juegan allí.