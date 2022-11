Conferencia de Mª Camen Reimóndez Becerra en el Museo Arqueológico el jueves 10.

Dentro del ciclo 'Los archivos arqueológicos', la sala de actos del Museo Arqueológico albergará este jueves 10 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, la conferencia 'Archivos arqueológicos: piedra y papel para el desarrollo urbano' a cargo de la arqueóloga Mª Carmen Reimóndez Becerra.

La Asociación Jerezana Amigos del Archivo explica que las fuentes documentales conservadas en los Archivos y la Arqueología se dan la mano, y la importancia de la información que aportan los documentos complementan sin duda a la obtenida en las intervenciones arqueológicas y juntas fortalecen la investigación histórica, sobre todo en las zonas urbanas. De esta forma, registros arqueológicos y documentos forman un perfecto binomio para avanzar en el conocimiento de la historia de la ciudad.

La relación entre arqueología y archivística es bien conocida como ciencias complementarias de la investigación histórica. No obstante, no siempre somos conscientes de que las intervenciones arqueológicas se convierten en documentos de archivo y que estos pueden ser una herramienta fundamental no solo para la gestión urbanística sino también para impulsar el desarrollo de nuestras ciudades. A tal efecto, en la conferencia se ofrecerán claves sobre esta idea con algunos ejemplos prácticos de nuestra ciudad.