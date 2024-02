La Confluencia denuncia la reducción de los horarios de las bibliotecas de barrio de Jerez

La Confluencia está "indignada" con la "reducción de los horarios de las bibliotecas de barrio a un solo día a la semana". Concretamente, las bibliotecas Agustín Muñoz de La Granja, Ramón de Cala de La Plata y la biblioteca de San Telmo "abrirán un solo día a la semana en horario de mañana y tarde". "Ante este nuevo tajo a la cultura accesible jerezana", Izquierda Unida y Ganemos Jerez denuncian "la falta de compromiso y apuesta del PP tiene con la cultura".

Kika González (Ganemos Jerez), concejala de La Confluencia, apunta que “el Partido Popular y la cultura accesible son absolutamente incompatibles”, y ello se demuestra en que “hayan reducido el horario de las bibliotecas de barrio a una apertura de un solo un día a la semana”.

"Nos parece absolutamente indignante y no entendemos cómo un Ayuntamiento que aspira a ser capital de la cultura se permite cerrar, en la práctica, las bibliotecas en los barrios”, añade González. Para La Confluencia el hecho de que el “PP siga recortando sin parar en cultura no es más que la evidencia clara que para el gobierno de los populares la cultura accesible no es su apuesta”.

Para la coalición de izquierdas es "un sinsentido que Jerez acoja las XXII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, programada para los días 8 y 9 de noviembre de 2024 en los Museos de La Atalaya, como anunció recientemente el delegado de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad, Francisco Zurita, a la vez que disminuye los servicios bibliotecarios en la ciudad".

Según González, “es de una enorme hipocresía por parte del PP alabar la importante tradición bibliotecaria de nuestra ciudad, aludiendo a la vitalidad y el compromiso con la cultura, al mismo tiempo que deja huérfanos de servicios bibliotecarios dignos a los barrios de La Granja, La Plata y San Telmo. Es lamentable”.