Más de 120 personas participan en el Congreso Internacional sobre la Inclusión Social de Personas Migrantes de la UCA

El Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social (Lab3In) de la Universidad de Cádiz organiza este lunes y martes, 23 y 24 de mayo, el Congreso Internacional sobre la Inclusión de las Personas Migrantes, con la inscripción de más de 120 personas, en el Campus de Jerez. El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, ha presidido el acto inaugural, en compañía de la delegada de Igualdad, Políticas de Juventud e Infancia, Diversidad, Vivienda y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Jerez, Ana Herica Ramos, de los directores del Lab3In, Siham Zebda y Miguel Ángel Cepillo, en el salón de Actos del edificio INDESS.

Francisco Piniella ha comentado que “un Estado de Derecho como el nuestro está obligado a poner en marcha políticas de inclusión hacia las personas migrantes. Como país, no podemos condenarlas a la exclusión ni responder a esta exigencia con prejuicios y estereotipos, situándolas en el centro de la diana de la culpabilidad”. En este contexto, tienen “una importancia especial congresos como el que inauguramos porque nuestras instituciones y gobernantes, a la hora de activar políticas inclusivas, deben disponer de estudios, informes y documentos actualizados. Sólo así podemos alcanzar la trazabilidad política que va de la voluntad a la eficacia”. El rector de la UCA ha agradecido a todas las personas que organizan y participan en estas jornadas por su “compromiso y sensibilidad”, “tenemos que construir entre todos una sociedad inclusiva y diversa. La diferencia no es una afrenta. Puede y deber ser enriquecedora y, sobre todo, tiene que ser aceptada. No hay inclusión sin tolerancia. No hay inclusión sin recursos que favorezcan la integración de las personas migrantes en las sociedades de acogida”.

Ana Herica Ramos ha señalado que la inmigración “nos brinda la oportunidad de aprender y replantearnos dónde estamos. Desde la investigación, podemos diseñar nuestra propuesta de trabajo”. La delegada municipal de Jerez ha afirmado que “cree en el papel de las asociaciones…y que la población migrante forma parte de nuestra incumbencia aunque las competencias municipales son muy limitadas”. En este camino, “tenemos que tener una perspectiva diversa para buscar soluciones porque la inclusión beneficia a toda la ciudadanía. Lo importante es la convivencia y no exagerar las diferencias sino la condición común de ciudadanía en derechos y deberes”.

Siham Zebda ha valorado la creación de la Delegación del Rector para Políticas de Igualdad e Inclusión: “así todos nos sentimos incluidos. Agradecer a todas las entidades colaboradoras que nos han ayudado. Y sobre todo, al alma del laboratorio que son nuestro alumnado en prácticas”. Su directora ha explicado que es el primero que se organiza en la UCA e incluye a las personas con responsabilidades de estas políticas en administraciones, especialistas y las asociaciones que trabajan con personas migrantes. Y Miguel Ángel Cepillo ha recordado que es “especialmente oportuno en estos momentos porque determinadas formaciones políticas han puesto el foco en las personas inmigrantes con teorías disparatadas. Muy cerca de aquí, asistimos a la parte más dramática del fenómeno migratorio”. Desde la Dirección del Congreso han comentado que hay una mesa de comunicaciones de jóvenes investigadores, “esta actividad abre a la sociedad lo que hacemos en la universidad dentro de nuestra responsabilidad social corporativa”.

Su programa (en formato presencial y online) consta de varias ponencias y mesas redondas, donde participarán especialistas en la materia, representantes de instituciones públicas, asociaciones y personas migrantes con el objetivo de encontrar puntos en común y dar respuesta a las diferentes necesidades relacionadas con la inclusión social.

Entre las ponencias programadas destacan: Las políticas públicas de inclusión de las personas migrantes y refugiadas en España, impartida por el diputado y secretario de Políticas Migratorias y Refugiados (PSOE), Luc André Diouf Dioh; Una valoración crítica de los instrumentos jurídicos disponibles en el marco de las políticas de inclusión social de las personas migrantes, a cargo del catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política (Universidad de Valencia), Javier de Lucas Martín y La perspectiva migratoria desde el origen: el caso de Marruecos, ofrecida por el profesor Mohcine Bakhat de la Universidad Soultan Moulay Sliman, Beni Mellal (Marruecos).

Este evento científico pretende analizar, profundizar y reflexionar sobre la inclusión de las personas migrantes, además de presentar unas propuestas de mejora para su situación social y laboral. Y cuenta con la colaboración del Consejo Social de la UCA, del proyecto 'Alianzas y sinergias para construir una sociedad más comprometida, inclusiva, igualitaria, resiliente y segura a través del empoderamiento y formación de los jóvenes en Andalucía' de la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo-AACID, además de otras entidades como la Delegación del Rector para las Políticas de Igualdad e Inclusión de la Universidad de Cádiz, el Aula Universitaria del Estrecho, la sede de Jerez de la Facultad de Ciencias del Trabajo y el Instituto Universitario para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS) de la UCA.