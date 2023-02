La Consejería anuncia la reducción de líneas en El Membrillar y Tartessos

A falta de unas semanas para que comience el proceso de escolarización en Jerez de cara al curso 23/24, algunos centros ya han comenzado a recibir por parte de la Consejería las directrices de cara a esta campaña. Entre ellas destaca la de la pérdida de unidades, que según han anunciado desde el sindicato USTEA, en varios centros de la ciudad.

En concreto, USTEA habla de que los colegios CEIP El Membrillar y el CEIP Tartessos, además de pérdidas de clases en otros centros como CEIP La Ina y el CEIP Vallesequillo.

En los dos primeros, Membrillar y Tartessos, el Servicio de Planificación ha eliminado una línea en Infantil, pasando a ofertar 25 plazas en vez de 50 para el próximo curso.

Historia bien distinta ocurre con el CEIP La Ina, donde según denuncia USTEA, la situación es "más grave". Actualmente, el centro cuenta con dos grupos mixtos de Infantil, uno en el que cohabitan niños de 3 y 4 años y otro, también mixto, en el que hay alumnos de 4 y 5 años.

A partir del próximo curso, el colegio sólo contará con uno mixto que englobará a las tres edades, 3, 4 y 5 años, con lo cual se prescinde de una de las líneas. Asimismo, USTEA denuncia que la Consejería "no va a permitir matriculaciones en este centro para niños de 4 y 5 años, solamente de tres años, algo que provocará que el centro, que habitualmente recibía solicitudes de matrículas de 4 y 5 años, no pueda desdoblar cursos".

En el CEIP Vallesequillo, por su parte, la historia es similar aunque en 3º de Primaria. En este centro hay este año dos grupos de 3º con 13 alumnos cada uno, y de cara al próximo curso se reubicarán en un solo 4º con 26 estudiantes, también por encima de la ratio.

Además, desde el sindicato denuncian que en esos dos grupos hay actualmente seis alumnos con Necesidades Educativas Especiales, "tres en un quinto y otros tres en otro quinto", alumnos que ahora permanecerán todos en una misma clase.

Una labor no reconocida

Desde USTEA no entienden la decisión de la Consejería respecto a estas decisiones, ya que destacan la loable labor que estos centros realizan habitualmente. En el caso del CEIP El Membrillar, el sindicato apunta que el pasado año el centro tuvo 37 solicitudes para 50 plazas, y que cuenta con matinal, comedor y extraescolares.

Asimismo, este año ha estrenado el sistema de bioclimatización, participa en programas y proyectos como STEAM de robótica, transformación digital, hábitos saludables, proyectos de innovación....

Lo mismo ocurre con el CEIP La Ina. En su caso, argumenta la nota "supone un grave agravio comparativo entre los niños de las pedanías y los del casco urbano de las ciudades. Cuando estos niños, por sus contextos socio económicos son quienes más necesitan recursos educativos que disminuyan las tasas de abandono y fracaso escolar".

USTEA destaca que "el CEIP La Ina cuenta con una trayectoria ejemplar, con premios nacionales y locales sobre convivencia escolar como el Premio ‘Nacho Villamor para la Paz y la Convivencia’ del curso pasado, con un comedor de gestión propia que es la envidia de la mayoría de centros jerezanos y con una novedad importante como es ofrecer el aula matinal desde este mismo curso. Y sobre todo con un claustro estable muy comprometido en un proyecto educativo de calidad". Asimismo, desde el sindicato se espera que "en este proceso de escolarización, se atienda la petición del centro de tener plazas adscritas a algún instituto de Jerez, petición apoyada en pleno por el Consejo escolar municipal, y que de respuesta en secundaria a las familias del jerez urbano que apuestan cada año por desplazarse 15 minutos y disfrutar de los beneficios de del CEIP La Ina".

Periodo de escolarización condicionado

Una de las denuncias de la comunidad educativa de la ciudad en los últimos años se centra precisamente en esta situación, la de anunciar los recortes de líneas de manera previa al proceso de escolarización, algo que muchos directores consideran que "condiciona" a las familias y que se convierte en una circunstancia disuasoria para ellas.

Desde USTEA lo denominan "recortes a priori, mecanismo que ya hemos denunciado otros cursos y que seguiremos denunciando". El sindicato lamenta que se aproveche este mes de febrero, mes previo al inicio del periodo de escolarización, para "hacer un ofrecimiento a la baja; asignan una oferta de plazas en los centros públicos siempre menor a la del curso pasado y se excusan diciendo que si hay más solicitudes “se plantearán” una ampliación de la oferta, lo que conlleva a un claro perjuicio a dichos centros".

Finalmente, el sindicato lamenta "las discriminaciones hacia la escuela pública en nuestra ciudad. Así en Jerez centros como La Alcazaba o Arana Beato llevan años solicitando el servicio de comedor, pero a pesar de contar con espacios suficientes para su puesta en marcha y con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez para las pequeñas obras de acondicionamiento, se les ha rechazado sistemáticamente".

Desde Ustea Cádiz "no nos cansaremos de denunciar este ataque sistemático a la pública. Se nos presentan los recortes disfrazados de bajada de la natalidad, pretendiendo así tomar por tonta a la ciudadanía jerezana. Claramente recortan en la pública para defender los intereses empresariales de la escuela privada concertada, ya que el Servicio de Planificación no cuenta con “una bola de cristal” que le permita saber que las niñas y los niños que no han nacido debido a este contexto de bajada de natalidad habrían ido a la escuela pública en exclusiva".

Por ello, "sería lógico y justo que si la escuela concertada supone alrededor del 30% de la oferta en la ciudad de Jerez los recortes se repartiesen de forma equitativa. Sin embargo, en los últimos 5 cursos todos y cada unos de los recortes en cursos de inicio de infantil y primaria sufridos en Jerez han recaído en la Escuela Pública", concluyen.