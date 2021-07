El Consejo Escolar Municipal pide “presencialidad segura” con la contratación de más personal docente y administrativo

El delegado de Educación, Juan Antonio Cabello, ha presidido este jueves la última reunión del Consejo Escolar Municipal de este curso especialmente difícil, en la que se han abordado asuntos relacionados con el desarrollo de la actividad docente.

Por su parte, el delegado de Educación ha informado sobre las acciones de mantenimiento que se han realizado en los colegios durante el curso y también sobre el "esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento" en este marco de pandemia, para garantizar la desinfección de los centros y evitar contagios entre el alumnado, medida que ha supuesto una inversión municipal de 550.000 euros.

Sobre este último asunto, el delegado ha añadido que ya el pleno municipal de junio ha aprobado una modificación presupuestaria del fondo de contingencia para hacer frente a esta necesidad el próximo curso 2021-2022, aun antes de conocerse las instrucciones que la Consejería de Educación dictará al respecto.

Cabello también ha informado a los miembros del consejo sobre la puesta en marcha a partir del mes de octubre del plan de apertura de centros en horario de tarde, a través del que se impartirán talleres de grafiti, hip-hop, multideportes y teatro al alumnado y de informática a las familias, en alrededor de una docena centros

Por parte de los consejeros, se ha presentado y aprobado por unanimidad una propuesta del sindicato CCOO en la que se “exige el aumento de las contrataciones tanto de personal docente como laboral en el sector educativo para garantizar la presencialidad segura en las aulas en el curso 2021-2022”.

En esta propuesta se pide “mantener las contrataciones realizadas como consecuencia de la pandemia y aumentar el número de profesorado y personal de administración y servicios en todas las etapas educativas de los niveles no universitarios”, puesto que “las circunstancias que forzaron su incorporación no han desaparecido ni lo harán a corto plazo”. También se pide la cobertura de todas las vacantes no cubiertas desde hace años de personal de administración y servicios.