Consulta toda la programación de la LVI Fiesta de la Bulería

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Fiesta de la Bulería 2023

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  • Se celebrará del 15 al 19 de agosto en la Plaza de la Asunción y González Byass

Una imagen del patio de La Tonelería de González Byass.

Una imagen del patio de La Tonelería de González Byass.

F.P.

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Plaza de la Asunción. 22 horas

Martes 15 de agosto

COMPAÑÍA JOVENES FLAMENCOS

BAILANDO A LOLA

TAMARA TAÑÉ Y GEMA FERNÁNDEZ MONEO, cante

JUAN MANUEL MONEO, guitarra

ANA GARCÍA, MANUEL JIMÉNEZ, ROCÍO CARRASCO, ROCÍO CHAMAQUITA, CORAL DE LA MANUELA, MARTA DE SANTIAGO, MARISOL JIMÉNEZ, ANA MONEO, LUCÍA CARRETERO Y MOISÉS DE JESÚS, baile

NAIM REAL, percusión

BERNARDO RUBICHI Y MIRIAM SÁENZ, colaboración especial al cante

RUBÉN SÁNCHEZ, colaboración especial al piano MARÍA JOSÉ FRANCO, dirección y coreografía JUAN MANUEL MONEO, música

Plaza de la Asunción. 22 horas

Miércoles 16 de agosto

TODA UNA VIDA, EL AÑO DE LOLA

ELU DE JEREZ Y CANCANILLA DE MÁLAGA, cante

DOMINGORUBICHI, CHAPARRO “DEMÁLAGA” Y ANTONIO MALENA HIJO, guitarra

LA CASTA DE LOS MALENA:

MATEO SOLEÁ, MANUEL MALENA, ANTONIO MALENA, cante

JAVIER PEÑA, DIEGO MALENA, ALE FERNÁNDEZ Y ALI DE LA TOTA, palmas

ANA MARÍA LÓPEZ Y MANUELA DE PASTILLA, colaboración especial al baile y fin de fiesta

Cartel de 'Calle Sol' Cartel de 'Calle Sol'

Cartel de 'Calle Sol'

Jueves 17 de agosto

JOSÉ EL BERENJENO

CALLE SOL

JOSÉ EL BERENJENO, MARA REY, CORAL DE LOS REYES, ANABEL VALENCIA Y SAMARA CARRASCO, cante

ÁGUEDA SAAVEDRA (Premio Revelación Festival de Jerez 2022), baile

MIGUEL SALADO Y MANUEL HEREDIA, guitarras

ISMAEL CARMONA, piano

JULIO CEBALLOS, trompeta ROLANDO OCHOA, saxofón y flauta ALEJANDRO FERNÁNDEZ, percusión

JUAN DIEGO VALENCIA Y MANUEL CANTAROTE, compás

MARÍA TERREMOTO, artista invitada

JUAN VARGAS, ENRIQUE PANTOJA, PEPE DE JOAQUINA “EL FARAÓN” Y

TÍA YOYA, colaboraciones especiales

JOSÉ EL BERENJENO, dirección artística MANUEL HEREDIA, dirección musical HUGO PÉREZ, dirección escénica

ENFLAMENCO PRODUCCIONES, producción

Bodega González Byass. La Tonelería. 22 horas

Viernes 18 de agosto

COMPAÑÍA LUIS DE PERIKIN

JEREZ DE LA BULERÍA

MALOKO SOTO, MANUEL DE CANTAROTE, JOSELETE DE LA MAYETA, NONO PERIKIN,PEDRO MONTOYA “CHANQUITA”,ENRIQUE REMACHE,Y MANUEL MONJE, cante

CARMEN GRILO, MANUELA DE PERIKIN, FANIA ZARZANA, LA JUNQUERA, DOLORES DE PERIKIN, PILAR DEL REMENDAO, LA JUNQUERITA, CANDELA JUNQUERA, MANUELA CARRASCO, ANA JUNQUERA Y ROCÍO VALENCIA, cante

MANUEL JERO, NONO JERO, MADRILES JERO Y FERNANDO DE LA MORENA, guitarra

MANUEL DE LA LARI, TIA YOYA, TRIANA JERO, MANUELA DE LA MAJUMA, ANA PARRILLA, JUANA DEL OBISPO Y JUANA DE LA CURRA, baile

JUAN DIEGO VALENCIA, MANUEL CANTAROTE Y JUAN GRANDE, palmas

ANE CARRASCO Y JUAN DIEGO VALENCIA JR., percusión

FARRUQUITO, REMEDIOS AMAYA, PASTORA GALVÁN, DIEGO CARRASCO

Y ENRIQUE EL ZAMBO, artistas invitados

LUIS DE PERIKIN, dirección artística

 Sábado 19 de agosto

MUJERES A LOLA FLORES

AURORA VARGAS, TÍA JUANA LA DEL PIPA, DOLORES AGUJETAS Y FELIPA DEL MORENO, cante

MANUELA CARPIO e INVITADOS, con TOROMBO, ISRAEL DE JUANILLORRO E IVAN DE LA MANUELA

ENRIQUE EL EXTREMEÑO, JUAN JOSÉ AMADOR, MIGUEL LAVI Y MANUEL TAÑÉ, cante

MIGUEL SALADO, NONO JERO, DOMINGO RUBICHI, JUAN DIEGO MATEOS Y JUAN CAMPALLO, guitarra

MANUEL DE CANTAROTE, ALI DE LA TOTA, JAVIER PEÑA, MACANO, JUAN DIEGO VALENCIA, palmas

CARLOS MERINO, percusión

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