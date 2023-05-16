Consulta toda la programación de la LVI Fiesta de la Bulería

Plaza de la Asunción. 22 horas
Martes 15 de agosto
COMPAÑÍA JOVENES FLAMENCOS
BAILANDO A LOLA
TAMARA TAÑÉ Y GEMA FERNÁNDEZ MONEO, cante
JUAN MANUEL MONEO, guitarra
ANA GARCÍA, MANUEL JIMÉNEZ, ROCÍO CARRASCO, ROCÍO CHAMAQUITA, CORAL DE LA MANUELA, MARTA DE SANTIAGO, MARISOL JIMÉNEZ, ANA MONEO, LUCÍA CARRETERO Y MOISÉS DE JESÚS, baile
NAIM REAL, percusión
BERNARDO RUBICHI Y MIRIAM SÁENZ, colaboración especial al cante
RUBÉN SÁNCHEZ, colaboración especial al piano MARÍA JOSÉ FRANCO, dirección y coreografía JUAN MANUEL MONEO, música
Plaza de la Asunción. 22 horas
Miércoles 16 de agosto
TODA UNA VIDA, EL AÑO DE LOLA
ELU DE JEREZ Y CANCANILLA DE MÁLAGA, cante
DOMINGORUBICHI, CHAPARRO “DEMÁLAGA” Y ANTONIO MALENA HIJO, guitarra
LA CASTA DE LOS MALENA:
MATEO SOLEÁ, MANUEL MALENA, ANTONIO MALENA, cante
JAVIER PEÑA, DIEGO MALENA, ALE FERNÁNDEZ Y ALI DE LA TOTA, palmas
ANA MARÍA LÓPEZ Y MANUELA DE PASTILLA, colaboración especial al baile y fin de fiesta
Jueves 17 de agosto
JOSÉ EL BERENJENO
CALLE SOL
JOSÉ EL BERENJENO, MARA REY, CORAL DE LOS REYES, ANABEL VALENCIA Y SAMARA CARRASCO, cante
ÁGUEDA SAAVEDRA (Premio Revelación Festival de Jerez 2022), baile
MIGUEL SALADO Y MANUEL HEREDIA, guitarras
ISMAEL CARMONA, piano
JULIO CEBALLOS, trompeta ROLANDO OCHOA, saxofón y flauta ALEJANDRO FERNÁNDEZ, percusión
JUAN DIEGO VALENCIA Y MANUEL CANTAROTE, compás
MARÍA TERREMOTO, artista invitada
JUAN VARGAS, ENRIQUE PANTOJA, PEPE DE JOAQUINA “EL FARAÓN” Y
TÍA YOYA, colaboraciones especiales
JOSÉ EL BERENJENO, dirección artística MANUEL HEREDIA, dirección musical HUGO PÉREZ, dirección escénica
ENFLAMENCO PRODUCCIONES, producción
Bodega González Byass. La Tonelería. 22 horas
Viernes 18 de agosto
COMPAÑÍA LUIS DE PERIKIN
JEREZ DE LA BULERÍA
MALOKO SOTO, MANUEL DE CANTAROTE, JOSELETE DE LA MAYETA, NONO PERIKIN,PEDRO MONTOYA “CHANQUITA”,ENRIQUE REMACHE,Y MANUEL MONJE, cante
CARMEN GRILO, MANUELA DE PERIKIN, FANIA ZARZANA, LA JUNQUERA, DOLORES DE PERIKIN, PILAR DEL REMENDAO, LA JUNQUERITA, CANDELA JUNQUERA, MANUELA CARRASCO, ANA JUNQUERA Y ROCÍO VALENCIA, cante
MANUEL JERO, NONO JERO, MADRILES JERO Y FERNANDO DE LA MORENA, guitarra
MANUEL DE LA LARI, TIA YOYA, TRIANA JERO, MANUELA DE LA MAJUMA, ANA PARRILLA, JUANA DEL OBISPO Y JUANA DE LA CURRA, baile
JUAN DIEGO VALENCIA, MANUEL CANTAROTE Y JUAN GRANDE, palmas
ANE CARRASCO Y JUAN DIEGO VALENCIA JR., percusión
FARRUQUITO, REMEDIOS AMAYA, PASTORA GALVÁN, DIEGO CARRASCO
Y ENRIQUE EL ZAMBO, artistas invitados
LUIS DE PERIKIN, dirección artística
Sábado 19 de agosto
MUJERES A LOLA FLORES
AURORA VARGAS, TÍA JUANA LA DEL PIPA, DOLORES AGUJETAS Y FELIPA DEL MORENO, cante
MANUELA CARPIO e INVITADOS, con TOROMBO, ISRAEL DE JUANILLORRO E IVAN DE LA MANUELA
ENRIQUE EL EXTREMEÑO, JUAN JOSÉ AMADOR, MIGUEL LAVI Y MANUEL TAÑÉ, cante
MIGUEL SALADO, NONO JERO, DOMINGO RUBICHI, JUAN DIEGO MATEOS Y JUAN CAMPALLO, guitarra
MANUEL DE CANTAROTE, ALI DE LA TOTA, JAVIER PEÑA, MACANO, JUAN DIEGO VALENCIA, palmas
CARLOS MERINO, percusión
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