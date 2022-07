Convocan concentraciones en la Residencia de Mayores de La Granja para protestar por la falta de personal

El sindicato UGT ha convocado al personal de la Residencia de Mayores de La Granja a concentrarse los días 12 y 19 para protestar por la falta de personal, ya que asegura que no se están cubriendo las vacantes, bajas y vacaciones, lo que está generando "malestar" entre los trabajadores "por no poder atender adecuadamente" a los usuarios.

En un comunicado de prensa, UGT asegura que "después de comunicar a la Delegación Provincial en reiteradas ocasiones la falta de personal en la Residencia de Ancianos de la Granja, centro asistencial, abierto las 24 horas del día y los 365 días del año, nos vemos obligados a denunciar que en dicha residencia no se están contratando las vacantes que hay pendientes ni las bajas por incapacidad temporal (IT) y no se están cubriendo las vacaciones del personal de auxiliares de clínica".

Algunas de estas plazas "se llevan denunciando desde hace varios meses que no se cubren y la respuesta es que "estamos en ello" o en silencio. Los trabajadores y trabajadoras de dicha residencia están soportando una sobrecarga de trabajo".

Por todo ello, UGT ha convocado "al personal de la Residencia a concentraciones los días 12 y 19 de julio de 10:00 a 10:30 horas en la puerta de la Residencia de Mayores de La Granja".

Desde UGT "solicitamos que se tomen las medidas oportunas con carácter urgente dado que esta situación está provocando malestar entre los trabajadores por no poder atender adecuadamente a los usuarios".