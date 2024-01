La Coral Polifónica de Capuchinos lleva la música a la protectora de Jerez 'No me abandones'

Este sábado no fue un sábado común en ‘No me abandones’. La música inundó la protectora jerezana gracias a la Coral Polifónica de Capuchinos, que dio un pequeño recital en las instalaciones para crear un evento social y solidario, puesto que los que acudieron a este concierto donaron productos para los animales. ‘Imagine’ de John Lennon, un villancico y una canción de la película ‘La vida es bella’ fueron algunas de las letras que se disfrutaron en el patio de la protectora. Tanto voluntarios como miembros de la Coral han disfrutado muchísimo de la experiencia, que seguro que repetirán porque los animales también son muy sensibles a la música.

"A mí me ha encantado, todos los paseantes que han ido estaban súper contentos". "¡Ha sido tan emotivo! Ha habido momentos tan sentidos que era imposible no estremecerse al ver la reacción de los niños". "Menos mal que no me lo he perdido, qué cosa más bonita y emocionante. He vuelto a mi casa llena". Así resumen algunos voluntarios de la protectora lo vivido gracias a la Coral.

Desde la Coral Polifónica de Capuchinos también han puesto en valor que "para nosotros ha sido un placer, una experiencia preciosa. Nos ofrecemos para poder repetir e incluso hacerlo más grande si podemos".