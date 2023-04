Criminial: el juego online para aprender sobre Criminología y Seguridad es presentado en el Campus de Jerez

La Universidad de Cádiz (UCA) presentó el pasado miércoles 26 de abril en el Campus de Jerez la plataforma de gamificación Criminial©, un juego online de preguntas y respuestas sobre temas de criminología y seguridad, que nació en 2013 como parte de la necesidad de contar con nuevas herramientas y materiales para este Grado existente en la UCA.

Criminial©, que ha sido coordinado por el profesor de Derecho Penal, Antonio Díaz, tiene como objetivo desarrollar una herramienta que permita conocer la Criminología y la Seguridad a través del juego, así como incrementar el conocimiento en la materia criminológica mediante la gamificación, desarrollar la capacidad de organización y liderazgo de los estudiantes, difundir la Criminología y la Seguridad entre la población en general y en Latinoamérica, y crear comunidad entre estudiantes de diferentes universidades españolas.

A la presentación de esta plataforma acudieron la vicerrectora de Política Educativa, Eva Garrido, la vicerrectora de Política Científica y Tecnológica, María Jesús Mosquera, la decana de la Facultad de Derecho, Isabel Zurita, y el profesor Antonio Díaz, así como Julio García, representante de la empresa Novalog; el ilustrador Leo Traverso; y Davinia Bellido, como representante de los estudiantes que han trabajado en el proyecto.

Eva Garrido ha señalado que “esta iniciativa empezó con pequeños pasos dados por un grupo de profesores que quería mejorar el interés y la captación por el estudio y el conocimiento de la Criminología. Esos primeros pasos los llevaron hasta la Unidad de Innovación Docente, donde presentaron un proyecto novedoso, progresivo y que ha demostrado ser absolutamente eficaz”. Por ello, “este es un proyecto que hay que seguir apoyando, una iniciativa que no hay que dejar perder”. En ese contexto, recordó que “la Unidad de Innovación Docente, en su programa de ayudas, ha abierto una línea destinada a proyectos consolidados, iniciativas que después de varios años de convocatorias (donde se han presentado y han sido aprobadas) han demostrado ser, con el paso del tiempo, éxitos innegables, con una calidad indiscutible y que mejoran año tras año, por lo que no pueden perderse”.



María Jesús Mosquera ha hecho especial hincapié en el hecho de que “con esta iniciativa se pone de manifiesto la sinergia existente entre distintas áreas de la Universidad. Nosotros desde el Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica, a través de la Unidad de Cultura científica y de la Innovación (UCC+i), hemos apoyado esta acción que también tiene un papel divulgativo muy importante y eso ha hecho que desde la Fundación española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) también se haya respaldado el proyecto”. La vicerrectora ha añadido que “más allá de la actividad docente, esta iniciativa ofrece otro tipo de posibilidades desde la transferencia y la divulgación del conocimiento. Esta idea que surgió con una taza de café, gracias también a todos los estudiantes que se han involucrado en ella, se ha convertido en algo mucho más atractivo. Este es el camino, no sólo los apuntes, no solo estudiar, sino aprender de otra forma y creer que la formación se puede hacer con herramientas de este tipo”.

Por su parte, Isabel Zurita ha comentado que este proyecto se vincula a las líneas de actuación del Plan Director de nuestra facultad en dos puntos: de un lado, en elevar el número de acciones de innovación en nuestra docencia y, de otro, en realizar actividades que desarrollen competencias trasversales que no forman parte de la docencia curricular y que corresponden a nuestra labor extracurricular y esto lo hace ser, aún más si cabe, un magnífico proyecto para nosotros”.

Sus promotores han explicado que este juego digital consta de 1.500 preguntas y respuestas sobre temas de Criminología y Seguridad, divididas en cinco categorías (ciencias forenses, arte y crimen, inteligencia, seguridad y justicia y fenómenos criminales), así como de una breve explicación a la respuesta acertada. Para ello, se llevó a cabo una demostración in situ en la que dos equipos de alumnos compitieron a través de esta plataforma.

Impacto real de Criminial©

El responsable de esta iniciativa, Antonio Díaz, ha detallado que “tras la realización de algunas pruebas de concepto llevadas a cabo después de haber jugado a Criminial©, hemos podido comprobar que gracias a esta plataforma se incrementaría los conocimientos en Criminología y Seguridad. Esta sería un complemento a las clases teóricas del Grado, ayudaría a difundir la Criminología y la Seguridad entre la población y ayudaría a crear una comunidad de personas interesadas en la Criminología y la Seguridad”.

Criminial©, cuya marca es propiedad de la Universidad de Cádiz desde 2015, ha sido posible gracias a la financiación del Vicerrectorado de Política Educativa, a través de la oficina de Innovación Docente; el Vicerrectorado de Política Científica y Tecnológica, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i); la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia e Innovación; el Centro Nacional de Inteligencia; el área de Derecho Penal de la UCA; el grupo de Investigación SEJ-378 - Sistema penal, criminalidad y seguridad; el ágora de Seguridad; y la Facultad de Derecho.

En esta iniciativa, a lo largo de los años han participado 20 profesores de ocho departamentos distintos de la UCA y unos 500 estudiantes. Desde 2014, cuenta con un grupo permanente de alumnado que trabaja en él; cada año se invita a los estudiantes con mejor expediente de segundo y que muestren una actitud colaborativa, gusto por las materias y aprovechamiento académico. El 80% de los invitados acepta la invitación. De esta forma, el grupo se ha ido alimentando con nuevos estudiantes y egresados que han continuado colaborando con el proyecto.