Cs Jerez denuncia "la falta de control" del Ayuntamiento en el servicio de limpieza

La concejal del grupo municipal de Ciudadanos Jerez y diputada provincial, Estefanía Brazo, ha alertado que “es muy preocupante que nos hayan citado los delegados sindicales de la concesionaria del servicio de limpieza para alertarnos, entre otras cuestiones, que no se está cumpliendo el convenio colectivo firmado hace dos meses”.

En este sentido, la concejal de la formación también ha informado que “nos inquieta que nos hayan indicado que no existe prácticamente fiscalización de los pliegos de condiciones por parte del Ayuntamiento, cuando debería ser una prioridad para cualquier gobierno local un exhaustivo control de los mismos”.

Por ello, Brazo ha lamentado "la falta de diligencia del gobierno local en el control de las condiciones en la que se presta un servicio que pagamos todos los jerezanos con nuestros impuestos”, al tiempo que ha considerado que "no es concebible que, en tan poco tiempo, se esté viviendo una situación que debe solucionarse los más rápido posible, tanto por el bien de los trabajadores como el de todos los jerezanos”.

Así las cosas, la concejal naranja ha recordado que “la última licitación llevada a cabo por el Ayuntamiento fue objeto de denuncia por parte de Urbaser, quienes prestaban el servicio anteriormente, por considerarla oferta temeraria” y estas reclamaciones recibidas por parte de los delegados sindicales de la concesionaria actual del servicio “nos lleva a pensar que quizás no estuvieran exentos de razón”.

“Nos preocupa mucho que se haya comunicado sin más y por burofax el despido a una trabajadora tras 35 años de servicio en la empresa, que los trabajadores se sientan acosados a base de expedientes sancionadores o que no se esté prestando el servicio con las garantías y medios suficientes” ha informado la concejal de la formación liberal.

Brazo ha destacado también otros hechos igual de importantes dentro de las demandas recibidas como "el hecho de que no se cubran bajas de larga duración o que no se suplan los puestos de los trabajadores que están de vacaciones”. “Además, también nos han alertado de que presuntamente hay trabajadores que están prestando servicios que nos les corresponden y eso es bastante grave” ha subrayado Brazo, resaltando el hecho de que “hasta nos han señalado que auxiliares del servicio estén desempeñando labores que no les son propias o que el pliego marca una plantilla de 258 empleados y que tampoco se está cumpliendo con eso”.

Por todo lo anterior, Brazo ha instado al gobierno socialista de Mamen Sánchez que “exija las responsabilidades a quien corresponda de su equipo de gobierno para que esta situación se normalice” abogando por que exista en un corto espacio de tiempo “un entendimiento entre las partes para que no tengamos que vivir sucesos como la huelga que ya tuvo lugar en el pasado y no fue de grato recuerdo”.

“No hace falta escribir en piedra las condiciones de los pliegos, basta con que haya voluntad y diligencia por parte de quien tiene que fiscalizar que se cumplan, para que los trabajadores no tengan que llegar a estas situaciones” ha concluido la concejal.