IU denuncia el "boicot" del PSOE para que Cuartillos sea una pedanía

IU denuncia que "la constitución en pedanía de Cuartillos no termina de ser una realidad", a pesar de "haber sido aprobada por unanimidad en el pleno de junio de 2017 y con el aval de centenares de firmas de los vecinos".

"Y no lo es porque el gobierno local del PSOE no ha mostrado el menor interés en ejecutar dicho acuerdo", critica IU. A su juicio, "no es normal que un trámite administrativo que carece de la menor complejidad acumule un retraso tan descomunal, lo que invita a pensar que el gobierno local del PSOE se ahoga en un vaso de agua, bloqueándose en el trámite administrativo por pura incompetencia, o bien está boicoteando su ejecución, ralentizándolo con el objetivo de consumir el mandato sin hacerlo efectivo".

A juicio del portavoz del grupo municipal de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, "aunque votaron a favor, por ponerse bien puestos con los vecinos, ya sospechábamos que iban a intentar bloquear la ejecución de aquel acuerdo". "Más de un año después, se han confirmado todas nuestras sospechas. El gobierno local del PSOE se está riendo de los vecinos, agarrándose a un clavo ardiendo y buscando cualquier excusa para evitar la constitución en pedanía de Cuartillos", señala Ruiz-Berdejo.

Cabe recordar que ya en enero de este año IU acusó al gobierno municipal de bloquear la constitución de Cuartillos en pedanía y denunció que "los pasos dados por el gobierno local para culminar el expediente que permitiese la creación de la nueva entidad vecinal han brillado por su ausencia". Ruiz-Berdejo añadió que "ya en el pleno intentaron evitar que pusiéramos plazos a su ejecución. Y, como no lo consiguieron, han optado por saltárselos".