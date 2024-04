Cuatro décadas de deporte en Jerez

CUARENTA años después del nacimiento de Diario de Jerez, el deporte en la ciudad languidece. La quinta ciudad de Andalucía y uno de los términos municipales más extensos de la piel de toro no tiene ni un solo club en máxima categoría. El fútbol deambula en la quinta división con la afición dividida en dos, otras disciplinas -baloncesto, balonmano, voleibol, tenis de mesa...-luchan por meter la cabeza en ligas nacionales sin más apoyo que el de sus socios y colaboradores y sólo el fútbol sala parece estar saliendo de casi 20 años de ostracismo con un club, el Xerez Toyota Nimauto, peleando por ascender a Segunda División. Mención aparte para el Guadalcacín femenino, que tras dos años en la elite del fútbol sala nacional sueña con regresar a la máxima categoría.

Garvey - Caja San Fernando

Sacando de la ecuación el paso efímero del Xerez CD por Primera División, el Garvey Jerez FS, posteriormente Caja San Fernando Jerez, fue durante años la primera entidad deportiva de la ciudad. Con Manolo Leira a la cabeza, el fútbol sala vivió sus mejores años en la década de los 90. Por Jerez pasaron los mejores equipos y jugadores del mundo. Bajo la batuta del brasileño Ricardo Villaça, la dirección deportiva del ya desaparecido Paco Aguilar y la presidencia de Leira, los Manuel Oliva, Carlos Pareja, Ettiene, Insa, Óscar Benítez, Isco -actual entrenador del Toyota-, Luceño, el actual seleccionador nacional Fede Vidal, Edú, o Edesio -que sólo estuvo una temporada pero dejó un recuerdo imborrable-, dieron tardes de gloria en un Polideportivo Ruiz-Mateos que todos los equipos temían visitar.

Los Juegos Ecuestres Mundiales de 2002, un éxito de organización y un fracaso económico

El equipo estuvo diez temporadas consecutivas en Primera División -siendo además club fundador de la Liga Nacional de Fútbol Sala-, la última ‘exiliado’ en San Fernando después de unas desavenencias con la antigua Gerencia de Deportes, que no accedió a cambiar la superficie de la pista para adecuarla a la normativa de la LNFS. El club sufrió dos descensos consecutivos y el intento de reflotarlo en la pasada década sólo le trajo más sinsabores a su presidente. El futuro del fútbol sala pasa ahora por el Xerez Toyota Nimauto, que lucha por ascender a Segunda División. Si lo logra, tendrá otro reto más difícil por delante: obtener los apoyos suficientes para afrontar una competición profesional.

Atletismo

El Club Atletismo Chapín, posteriormente conocido como Puma Chapín Jerez, fue la referencia del atletismo nacional durante ocho temporadas consecutivas. Acabó con la hegemonía del Larios madrileño y sumó ocho títulos nacionales (2001-2008), participando también en la Copa de Europa de clubes. Por su equipo masculino pasaron algunos de los mejores atletas del panorama nacional. El primer ‘mediático’ fue Yago Lamela, que ostentó durante años el récord de España de longitud con 8.56. Luego le siguieron atletas de la talla de Javier Bermejo, varias veces campeón de España en altura; Ángel David Rodríguez, recordman nacional de los 100 metros; José Luis Blanco, medalla de plata en los 3.000 obstáculos del Europeo de 2006 y bronce en 2010; Joan Lino, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004; o el sevillano Manuel Olmedo, jovencísimo cuando recaló en el Puma Chapín y que fue campeón de Europa de 1.500 en pista cubierta.

En 2007, con la entrada del PSOE por mayoría absoluta en la alcaldía se cortó el grifo de la financiación. 500.000 euros anuales de subvención, eran inasumibles para las arcas del consistorio. Se acabó de un plumazo con la historia del mejor equipo de atletismo español de la primera década del siglo XXI.A finales de la década de los 80 y primeros años de los 90, Chapín también sirvió de escenario para el Meeting Internacional de Atletismo. Por el tartán del estadio pasaron atletas de la talla de Carl Lewis, Serguei Bubka y Javier Sotomayor y el 3 de septiembre de 1990 se batía el récord mundial de los 300 metros lisos. Lo más curioso es que lo compartieron al alimón el atleta cubano Roberto Hernández y el estadounidense Danny Everett.

Juegos Ecuestres

Jerez organizó en 2002 los Mundiales Ecuestres, la cita deportiva más importante que ha acogido la ciudad en toda su historia. Fueron un éxito en lo deportivo y lo organizativo, pero también un pozo sin fondo en lo económico. Con un presupuesto de 18 millones de euros, las obras faraónicas en el complejo deportivo de Chapín y la remodelación de Garrapilos generaron un déficit, muchas empresas de la ciudad relacionadas con el sector se fueron a pique y las que sobrevivieron lo hicieron a duras penas.

Antonio Ortiz Rufino, director de la oficina Jerez 2002, daba detalles en una entrevista publicada en Diario de Jerez hace 12 años: “El dinero no se desvió. El 2002 consiguió una cantidad de dinero suficiente para afrontar la organización de los Juegos e incluso para costear una parte de las obras del estadio de Chapín, que al fin y al cabo eran obras del patrimonio de la ciudad, no era competencia de Jerez 2002. Pero la realidad fue otra. Jerez 2002 tuvo que pagar la remodelación completa del estadio, la construcción del pabellón redondo donde se celebró el Volteo y el Reining, que desde mi punto de vista no hacía falta un edificio así para estas pruebas, y la adaptación del cortijo de Garrapilos para el Concurso Completo. Y todo esto junto se llevó la mitad del presupuesto. Por eso se desequilibraron las cuentas, porque Jerez 2002 no contaba con ese gasto”.

Jerez ha sido comienzo de la Vuelta a España en cuatro ocasiones: 1979, 1984, 1992 y 2014

En lo deportivo, Jerez fue escenario del primer Campeonato del Mundo de monta americana (Reining) y se lograba la primera medalla para la Doma Clásica española. Dos años después, el equipo formado por Beatriz Ferrer Salat, Juan Antonio Jiménez y los jerezanos Rafael Soto e Ignacio Rambla repitieron metal en Atenas 2004.

VUELTA a ESPAÑA

Jerez siempre ha tenido una relación especial con la Vuelta Ciclista a España. La ciudad ha sido inicio de la ronda española en varias ocasiones. La primera fue en 1979 y la siguiente, apenas unos días después de que este rotativo viese la luz (8 de abril de 1984). En efecto, Jerez acogió la primera etapa de la 39ª ronda nacional el 17 de abril de 1984, ni más ni menos que un Martes Santo con una prólogo de 6 kilómetros y paso de los ciclistas por una Carrera Oficial de sillitas muchos años antes de la ‘fiebre’ de los palcos. Luego, la ciudad ha acogido en otras dos ocasiones el inicio de la prueba, en 1992 y la última en 2014.

FÚTBOL

Del añorado Domecq al moderno Chapín, inaugurado el 24 de agosto de 1988 con un partido entre el Xerez CD y el Real Madrid, encuentro que acabó con victoria merengue por 0-1 con un tanto del linense Adolfo Aldana. El Estadio Municipal ha albergado varios partidos internacionales aunque la selección española absoluta sólo jugó una vez en la ciudad, un amistoso contra Alemania en 1994, partido que acabó con empate sin goles.

OTROS DEPORTES

Jerez acogió durante las dos primeras décadas del siglo XXI eventos deportivos como el Campeonato de España absoluto de Atletismo, el Mundial de Fútbol Sala de Ciegos, la fase final de la Copa del Rey de hockey patines o la Supercopa de España de fútbol sala.