Curiosidades, noticias y anécdotas del jerez

Dedicado a Francisco Lozano Romero y a Juan Manuel Pardo Domecq, siempre prestos a mis peticiones.

En torno a la historia de los vinos del Marco, sus bodegas, los hombres y mujeres vinculados al sector vitivinícola, se han tejido numerosas historias a lo largo de los siglos. Unas reales, pero otras imaginarias. Unas y otras afectadas por el paso del tiempo como por la proclive tendencia de los humanos a fantasear.

Jerez es una ciudad de Frontera, donde la leyenda prevalece sobre los hechos contrastados.

En las últimas décadas, las nuevas generaciones de historiadores e investigadores están poniendo orden a tantos dimes y diretes camuflados como ciertos.

Este ramillete de noticias, curiosidades y anécdotas sí han sido verificados, documentando la información con diversas fuentes para que no haya sombra de duda sobre lo que exponemos.

Una forma entretenida de conocer la intrahistoria nacida en torno a esta tradicional industria de la comarca. Esa es nuestra intención: informar entreteniendo. Espero haberlo conseguido con estas entregas de El rebusco.

Visitas

El pasado año, con motivo de la polémica planteada en Cádiz en torno a la figura del escritor José María Pemán, el Servicio de Vídeo de la Diputación de Cádiz editó un documental con el título: Los pemanes de Pemán.

Para las imágenes de recurso utilizaron de nuevo, tal como se hizo en 1998 para el capítulo tercero de la serie La vuelta a Cádiz en 80 mundos, El vino de Shakespeare, escenas del documental de 1924: Banquete en la Casa Domecq.

Y de nuevo, el responsable de dicho departamento provincial, Fernando Santiago, volvía a saltarse todas las normas del protocolo para estos casos, amén de mostrar una actitud chulesca y prepotente a la hora de exigirle explicaciones por el uso indebido de estas imágenes.

Sus superiores -en los dos casos- le han llamado al orden, obligándole a incluir en los créditos a la persona y la empresa detentadores de los derechos del documento audiovisual mas antiguo sobre los vinos de Jerez.

Por otra parte, el 21 de mayo de 1959 llegaba a Jerez, en visita oficial, Sir Sidney Harold Gillet, por aquel entonces Lord Mayor Londres. Durante su corta, pero intensa, estancia en la ciudad, fue agasajado por la por la primera autoridad, el alcalde Tomás García Figueras.

Después de recibir el título de jerezano de honor en el Ayuntamiento, la comitiva se trasladó a las bodegas Williams&Humbert, donde el invitado plasmó su firma en una bota y probó los vinos de la casa, tal como vemos en la foto que se acompaña al artículo.

Por la tarde, en el parque González Hontoria, se hizo una ofrenda floral ante el monumento a Shakespeare.

Otra visita que se recuerda fue la que realizó a Jerez y El Puerto de Santa María la actriz americana Bo Derek, la mujer 10. Vendría a finales de octubre de 1982, acompañada de su marido John Derek, con la intención de buscar localizaciones para la que sería su película Bolero, que se rodaría al año siguiente.

Tanto José Ignacio Domecq, en sus bodegas, como Álvaro Domecq, en Los Alburejos, serían sus anfitriones, disfrutando la pareja de una exhibición privada en el recinto de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

Libros para un vino

Mi buen amigo Rafael Montaño García presentó el pasado día 15 su libro La industria bodeguera de la provincia de Cádiz en las exposiciones nacionales y universales en el siglo XIX.

Un nuevo título de la Editorial Peripecia, que se incluye en la colección Varia Vinaria de la serie Cultura del Vino.

La “pareja” editorial formada por Antonio Aguayo y Javier Maldonado nos sorprende con una nueva publicación.

El siglo XIX tan productivo en todas las ramas del saber, y los avances industriales y agrícolas tan notorios, que transformarían para siempre el comercio, las ciudades y el conjunto de la sociedad. Tales progresos convertirían al mundo en un grandioso escaparate, siendo las exposiciones industriales su máximo exponente.

Aquellas ferias fueron un importante impulso comercial y competitivo, y la industria vinícola de la provincia de Cádiz, siendo sus pilares las ciudades de Jerez, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María, estuvo presente. Con este estudio el autor nos acerca a la historia de dichas exhibiciones, sus participantes, los premios que obtuvieron y otras anécdotas de interés.

Rafael Montaño (Sanlúcar de Barrameda, 1980), está considerado como uno de los más destacados expertos sobre la publicidad vinatera del Marco de Jerez.Es poseedor de unas las mejores colecciones de etiquetas de vinos del país, con más de 60.000 piezas. Como investigador, sus líneas han sido muy diversas, destacándose en la historia bodeguera y su publicidad en la provincia de Cádiz. Ha publicado diferentes artículos en libros y revistas de ámbito nacional, participando en congresos internacionales. Desde el 2015 dirige el programa televisivo Café de Levante, espacio que se ha convertido en un referente en el mundo cultural de la provincia de Cádiz.Una novedad bibliográfica que no viene sola, ya que el presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, ha publicado en la editorial Almuzara su trabajo, más que recomendable, El libro de los vinos de Jerez.

También he podido adquirir en estos días el opúsculo, de 47 páginas, escrito por el periodista gastronómico Luis Bettonica El vino de Jerez (Publicaciones españolas, 1974). Presente y pasado.

De lo universal a lo local

Rebuscar en los fondos de la Biblioteca Municipal de Jerez siempre nos puede proporcionar más de una sorpresa agradable. Uno de estos hallazgos inesperados han sido los dos tomos dedicados a la Exposición Universal de París celebrada en 1889.Podemos disfrutar de los 80 ejemplares de la revista publicadas durante el desarrollo de tal evento, impresas en París por la Libraire Illustree.

Nos llama la atención que en el número 42, de fecha 9 de octubre, se reproduce a toda página un grabado del artista sevillano Luis Jiménez Aranda. Al pie de la imagen se inserta el siguiente texto: Les kioskes espagnols de degustation au Quai D´Orsay.Esta misma escena es la que también podemos contemplar en uno de los números de La Ilustración Española y Americana, el de fecha 22 de agosto de ese mismo año. Colección de la revista gráfica que igualmente posee la institución cultural jerezana.En este caso el texto explicativo dice: ‘Instalaciones y kioskos para la venta de productos españoles delante del pabellón principal’.

Lo que resulta curioso es que cuando nos fijamos bien en esa instalación, atendida por un hombre y una mujer vestidos a la andaluza, el panel de uno de los laterales de la tienda, que ocupa el centro de la composición, anuncia: Jerez Seco.

Hay que recordar que, en la Exposición de Viena, de 1873, se instaló otro kiosko, de estilo neo-mudéjar y de mayores proporciones, donde se vendían los vinos de González Byass y Morphy.

Más cercano a nosotros es el bello pabellón Domecq, edificio que estas bodegas jerezanas hicieron construir con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Es obra del arquitecto Aurelio Gómez Millán, cuñado de Aníbal González.Uno de los pocos dedicado a la industria en dicha Exposición que se mantiene en pie en el interior del parque María Luisa, lindado con la Avenida Borbolla.Una vez finalizada la Exposición fue utilizado como sede de la Sección Femenina de la Falange. Posteriormente como sede del Centro Meteorológico de Andalucía Occidental, y desde 1998 es la sede de las Juventudes Musicales.

Obra de marcado carácter regionalista, realizado en ladrillo visto, en su interior se conservan escenas en cerámica obra del artista Hohenleiter. Tuvo un coste de 250.000 pesetas.

El 12 de octubre de ese año, Domecq presentó su vino La raza.

De Misa a Croft

A pesar de la relevancia, social y económica, de los hermanos Manuel y Ventura Misa Bertemati, poco se sabe de ellos. El trabajo más destacado es el de Salvador Fernández de la Cigoña Fraga, El baionés Manuel Misa y Bertemati. Filántropo y empresario bodeguero en Jerez, primer conde de Bayona y primer marqués de Misa, publicado por la Diputación de Pontevedra en 1989.

Además de los retratos que se conservan de ello en el Ayuntamiento gallego de Bayona, y que el pueblo respetó cuando el consistorio fue asaltado por revolucionarios durante la Guerra Civil, en la galería de la primera planta del IES Padre Luis Coloma se puede contemplar uno de cuerpo entero de Manuel Misa pintado por Germán Álvarez de Algeciras.

Y poco conocido es el grabado del busto de Manuel reproducido en periódico El solitario, de 29 de agosto de 1897. Ejemplar que se conserva en la zona de temas jerezanos de la Biblioteca Municipal de Jerez.

El Archivo, por su parte, ha reunido en estos años una variedad de folletos promocionales de bodegas del Marco: Jaime F. Diestro, Bertola, José de Soto, Williams&Humbert, Valdespino, Wisdom&Warter, etc.

Hoy queremos recordar a una compañía vinatera con especiales resonancias en la ciudad: las bodegas Croft.

Aún podemos contemplar el conjunto de edificios abandonados en la carretera de circunvalación, junto a Leroy Merlín. Un gigante con pies de barro que tuvo una vida corta pero intensa de algo más de 30 años.

Los Gilbey era una familia inglesa dedicada a los negocios de vinos y destilados, dos de cuyos miembros emparentaron con los González y los Gordon. En Portugal adquirieron Croft, y en 1970 crearon sus bodegas en Jerez, siendo su vino dulce pálido Croft Original su marca más emblemática.

Al frente de la misma estuvo Manuel Zarraluqui, que contaba entre el personal directivo con su cuñado, Juan Manuel Pardo Domecq, incorporado a la empresa en 1973.

La construcción de la bodega se inició en 1972, y fue terminada en 1975 bajo la supervisión del arquitecto Vicente Masaveu Menéndez-Pidal. Una placa lo recordaba así: ‘El 10 de octubre de 1975 Don Robin Kernick, consejero delegado de International Distillers and Vintners Limited inauguró oficialmente este complejo bodeguero de Rancho Croft’.

Las instalaciones, con 3000.000 metros cuadrados, albergaban unas 50.000 botas y 25 millones de litros de vino, que en el 2001 serían adquiridos por González-Byass.La empresa era propietaria de las viñas Correa y Cuartillo.

En el peculiar etiquetado, con el diseño de un gran cinturón cerrado, se especificaba que sus vinos provenían de las viejas soleras de Don Gaspar, doña Gracia y Los graciosos que no eran otros que Jasper G. Grinling, Mrs. Grace y The Nutty Ones. En la sacristía de la bodega se reservaban también las de Odet, Isabel y Beatriz, entre otras.