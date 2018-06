"Damos una solución a la empresa Comujesa"

Previo al pleno se celebraron las juntas generales de tres empresas municipales (Comujesa, Emuvijesa y Ememsa) para aprobar sus respectivas cuentas correspondientes a 2017. La mercantil multiservicios Comujesa cerró con unas pérdidas de más de 1,5 millones de euros; la de vivienda pública, con un positivo de unos 632.000 euros; y la de Montes de Propio (Ememsa) con unos 100.000 euros de beneficio.

En las que hubo un mayor debate hubo sobre el cierre contable Comujesa porque, con su aprobación, la mercantil que, entre otros servicios presta la ayuda a domicilio, el mantenimiento del alumbrado público y el transporte público, entra en causa de disolución de manera automática por su desequilibrio patrimonial. El motivo es que se incluirá en su libro de cuentas la pérdida de valor de las acciones que tenía en otra empresa municipal, concretamente en Speed Festival, una sociedad que se creó hace dos décadas para promover un parque del motor en los terrenos que actualmente ocupa el complejo comercial conformado por Luz Shopping y Área Sur. Esta empresa se encuentra en proceso de liquidación por falta de actividad, de ahí que ahora Comujesa tenga que asumir esta pérdida de valor de este otrora activo. No obstante a esta pérdida patrimonial se le suma el déficit que arrastra los servicios que presta con un resultado de explotación negativo de más de 385.000 euros el año pasado. Ahora bien, en la junta general se aprobó el procedimiento para esquivar esta causa de disolución ya que el Ayuntamiento le cederá a Comujesa los nueve autobuses adquiridos a la firma Mercedes por un importe de 2,9 millones. Con esta operación contable, Comujesa reequilibrará su situación por lo que en breve tendrá que aprobarse la cesión mediante un acuerdo de pleno.

El vicepresidente de la sociedad y delegado de Movilidad, José Antonio Díaz, aseguró que con esta operación se ha dado una "solución a un problema que arrastraba la empresa desde 2012". "Con la compra de los nuevos autobuses se vio una oportunidad única para poder reflejar en las cuentas la falta de valor de las acciones que tenía Comujesa", sentenció. Por ello, incidió en que esta solución cuenta con los parabienes técnicos (aludió a un informe de la Intervención Municipal) y al auditor contratado por la firma.

En cambio, la operación no contó con el respaldo de PP y Ciudadanos. La formación popular justificó su negativa en que no se ha aportado al expediente el informe definitivo de los auditores sobre las cuentas. De hecho, en la auditoría provisional se hacían una serie de reparos que, a juicio de la formación popular, no se ha justificado si se han solventado o no.

Mientras Ciudadanos expresó sus dudas sobre la legalidad de la cesión de los autobuses al patrimonio de la sociedad alegando que el informe del interventor "no hace mención a que el Ayuntamiento está sometido a un plan de ajuste". De hecho, advirtió de que el análisis del alto funcionario municipal no se incluyó al expediente correspondiente hasta el último momento.