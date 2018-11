El Sindicato Médico denuncia que peligra la cobertura del 061 en Navidad

El Sindicato Médico ha advertido este miércoles que el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 de la provincia puede, por primera vez desde su creación en 1996, "quedarse sin médicos para cubrir todos los turnos a partir del mes de diciembre".

La razón, según este sindicato, es que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES-061, "y por tanto el SAS tiene paralizados cuatro contratos de interinos que se están realizando con contrataciones eventuales, que tienen un límite legal de 180 días al año y que se utilizan para las ocasiones en las que hay que devolver el exceso de jornada a los profesionales estructurales".

Para el sindicato "esta situación supone un evidente fraude de ley, ya que se están cubriendo cuatro líneas de cuadrantes que han quedado vacantes (por jubilaciones, incapacidades, traslados u otras causas) con la modalidad de contratación más precaria que existe y que además vulnera claramente los derechos de los trabajadores".

El Sindicato Médico mantiene que hay "una evidente falta de planificación"

El Sindicato Médico asegura que hay una evidente falta de planificación por parte de la empresa pública, "cuyos directivos vienen haciendo caso omiso de la denuncia de esta situación desde el pasado mes de mayo, escudándose en que desde la Consejería de Hacienda no se autorizan nuevas contrataciones para poder cumplir con el objetivo de equilibrio presupuestario. Resulta inquietante esta argumentación, ya que se trata de un servicio esencial para la comunidad".

Entiende además el sindicato que a esta situación no se ha llegado de la noche a la mañana y afirma, entre otras cuestiones, que la bolsa de trabajo de médicos no se ha abierto ni actualizado en los últimos dos años, "cuando en su normativa dice que se hará al menos una vez cada 12 meses".

Por otra parte denuncia que la falta de estabilidad laboral está produciendo fuga de profesionales a otros servicios públicos sin tantas trabas presupuestarias y agrega que desde hace 11 años no se convoca ningún proceso selectivo en la EPES-061. "Desde esa misma fecha (2007) no solo no se han aumentado sus recursos asistenciales, sino que además, en el caso de la provincia de Cádiz, el helicóptero sanitario que daba cobertura todo el año hasta diciembre de 2012, fue recortado y pasó a prestar solo asistencia desde mayo a septiembre".

Recuerda en este sentido el sindicato el agravio que supone para "la tercera provincia más poblada de Andalucía y la octava de España".

Desde la representación del Sindicato Médico en el 061 de la provincia hacen responsables a la Consejería de Salud, al SAS y a los gestores de Recursos Humanos de la EPES "de las posibles carencias de recursos que esta falta de previsión y de planificación pueda producir, y les exigimos que estos problemas sean subsanados de manera inmediata".