Denuncian que sustituirán el servicio de cocina por un catering en Faisem en Jerez

El sindicato CCOO ha denunciado en un comunicado que la Junta de Andalucía va a prescindir del personal de cocina en los centros de salud mental de la provincia de Cádiz. En concreto, alerta de que la Fundación pública de la Junta de Andalucía (Faisem) -cuya sede provincial está en Jerez- dejará a partir de este viernes 1 de septiembre "de tener personal de cocina para instaurar un catering".

Tal como explican, a principios de verano la entidad de la Junta publicó en su portal de transparencia la convocatoria para la adjudicación del servicio de cocinas a un catering, "por importe de casi 900 mil euros que supondrá un monto estimado de más de 4 millones de euros". Desde entonces CCOO inició una serie de medidas para "intentar evitar que se llevara a cabo la decisión de la gerencia, manteniendo reuniones tanto con la dirección regional, como con distintos grupos políticos, cargos del propio SAS como parte del equipo multidisciplinar en él se desenvuelve Faisem, y denuncias a la inspección de trabajo".

La implantación de este nuevo servicio "eliminará la dotación de comida recién hecha para los pacientes de salud mental que se atienden en las residencias y centros de día de Faisem en la provincia de Cádiz". De hecho, desde primeros de septiembre, la empresa que se ha llevado la adjudicación "llevará la comida de todo un día en platos preparados para calentar y servir".

Para los representantes de CCOO, "esta decisión es un retroceso en lo que se refiere a la atención de los pacientes, ya que no volverán a contar con comida recién hecha de no dar marcha atrás con la misma". Por otra parte, "el que no haya cocineras, ni pinche supondrá que los monitores residenciales, los únicos profesionales que quedan ya en los centros, tendrán que asumir funciones de cocina. Como preparar los hornos para calentar las bandejas, tomar muestras de la comida, verificar el estado de las mismas, emplatar, servir y recoger y un largo etc.".

Eva Diaz de Terán, presidenta del comité de empresa manifiesta que "la calidad del servicio que se les prestas a estas personas de un colectivo tan estigmatizado, está bajo mínimos y el personal está ya al límite, no pueden pretender que el tiempo que ya es escaso para atender a los pacientes, ahora tengamos que dedicarlos a tareas de cocina, dejando de lado las tareas de integración y recuperación de habilidades que eran el alma mater de la categoría y la bandera de la fundación". A partir de septiembre "con dos personas por turno para atender a 20 pacientes será todo el personal que se encuentre en las residencias durante las 24 horas, en el mejor de los casos".

Sumada a esta situación, desde el sindicato destacan que "las residencias de salud mental, también han disminuido su personal de limpieza. Cuando antes se cubrían todas las horas de la mañana y la tarde de lunes a domingo, ahora entre semana se cubren ciertas horas y los fines de semana no se cuenta con personal de limpieza y lavandería". Así las cosas, "los fines de semana la ropa sucia se acumula y los baños de uso comunitario al final del día apenas son útiles, por lo que los monitores residenciales tienen que asumir también estas tareas", afirma CCOO.

Desde CCOO reclaman a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, así como a Arturo Domínguez como secretario general de Administraciones Públicas del que depende la dirección general del sector público instrumental, que "tomen cartas en el asunto y reconduzcan esta situación. Al fin y al cabo, ellos son los máximos responsables como parte de las Consejerías patronas de Faisem y que impidan que la gerencia de la fundación, siga descapitalizando de personal de atención directa, que solo deja atisbar un proceso de privatización".

El sindicato ya ha anunciado que enviará sendas cartas a los cargos de la Junta de Andalucía para obtener alguna respuesta e iniciará "una campaña de acciones reivindicativas y no descarta poner en marcha acciones informativas entre los familiares de los pacientes y los propios usuarios de las residencias".