Denuncian un criadero de gallos de pelea en un bloque de viviendas del barrio Santiago en Jerez

Vecinos del barrio Santiago han denunciado la situación que están sufriendo debido a los ocupantes ilegales de un bloque ubicado en la calle Nueva. Se trata de unas viviendas que se quedaron sin ocupar cuando estalló la crisis del ladrillo, según rememoran los residentes más cercanos. Los afectados son tanto de esta vía como de la que está a la espalda, Armas de Santiago, y piden una solución a los ruidos con los que tienen que convivir a diario.

“Tienen un criadero de gallos y el ruido es constante desde las cinco de la mañana. No puedes descansar ni de noche, ni para la siesta, hacen incluso peleas allí y todo”, explica uno de los afectados. A pesar de todo, aseguran que las denuncias puestas en la Delegación Municipal de Medio Ambiente no han servido hasta la fecha para nada. “Nos sentimos totalmente indefensos”, lamenta un vecino. “No es legal que haya un criadero de pollos en pleno centro urbano y rodeado de viviendas, el Ayuntamiento debería actuar”, recalcan. Tanto es así que continuarán con las denuncias y acudirán a las instancias que sea necesario para acabar con esta situación. “Llevamos más de una década sufriendo estos problemas, no se puede permitir”, señalan.

A los ruidos provocados por las aves se suman, además, “las verbenas de los fines de semana”. “Es una verbena continua, es como si vivieras en la plaza del Caballo durante la Feria”, critican los afectados, en alusión a las fiestas de estos inquilinos ilegales celebran sábados y domingos.

Los afectados reconocen que las intervenciones realizadas con anterioridad han permitido que ya solo queden un par de familias ocupando estas viviendas “con la excusa de que tienen niños”. “Nos da igual que vivan ahí, pero no podemos permitir los ruidos de los gallos”, advierten.

Como consecuencia de esta situación “hay vecinos que han puesto en venta su vivienda y otros que las tienen alquiladas pero que no le duran nada los inquilinos precisamente por esta situación que denunciamos”.

Por si esto fuera poco, en la calle Nueva “hay un solar abandonado que está convertido en un basurero”. “Se ven las ratas saltando entre la basura, así que vamos a ponernos en contacto con los propietarios para que lo solucionen o reclamaremos al Ayuntamiento, porque el solar es un foco de insalubridad para todos los que vivimos cerca”, afirman.