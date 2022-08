Denuncian la "mala gestión" del servicio de ayuda a domicilio en Jerez

El comité de empresa del servicio de ayuda a domicilio ha denunciado la "mala gestión de Comujesa", empresa pública del Ayuntamiento de Jerez que gestiona el servicio en la ciudad, ya que "se está incumpliendo la conciliación familiar imponiéndose la disponibilidad de los trabajadores en cualquier hora del día, convirtiendo esta profesión en un empleo mal remunerado y esclavizado”.

Asimismo, desde el comité apuntan que el kilometraje "no se abona en tiempo y forma, por lo que algunos trabajadores se ven perjudicados teniendo que abonar el combustible acumulado hasta 3 meses, con un sueldo precario". Además, "el personal no está completamente uniformado ya que en 2021 no se entregó completo a toda la plantilla, ni en 2022, que se debería haber hecho la primera entrega en marzo".