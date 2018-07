Denuncian el "mal uso" que se hace del Alcázar con los ciclos estivales

Historiadores jerezanos han denunciado el "mal uso" que se hace del recinto del Alcázar durante los meses de verano, concretamente, con la celebración de espectáculos y conciertos. "La Delegación de Cultura es consciente del impacto negativo que sobre el monumento tienen estos eventos y en el Ayuntamiento nadie hace nada al respecto. Lo primero que se encuentra el turista cuando entra en el recinto es un bar cutre, biombos con publicidad, photocall, banderolas, luminosos y todo lleno de sillas caídas. Aquí no se pueden colocar carteles y se hace, y en la entrada han puesto una caseta para la venta de tickets. Además, estos conciertos no son el uso más adecuado que se debe hacer del Alcázar", critica el investigador Manuel Romero Bejarano. El historiador asegura que todos los años "es la misma historia, el mismo mamarracho. Todos los años se mandan fotos a la Delegación de Cultura con lo que se está haciendo mal, informes de todo tipo pero aquí da igual que se haga este disparate. Se está dando una imagen horrible del monumento, como si aquello fuera un descampado. Meter en este espacio a tanta gente daña el Alcázar. No es una sala de espectáculos, es un alcázar, pero aquí nadie se entera ", añade.

Por su parte, Esperanza de los Ríos advierte de que actividades tan masificadas "dañan los muros de tapial del recinto. Ni que decir tiene el efecto que tiene sobre ellos la orina de las personas que no hacen uso de los baños. El Alcázar no es cualquier cosa y debe tener la atención que merece algo tan antiguo. Y tampoco hace ningún bien el mercadillo que se celebra en su exterior los domingos. Habría que tomar ya medidas para evitar que el deterioro vaya a más".

Otra opinión experta cercana al patrimonio de la ciudad, José Manuel Moreno Arana, cree que lo idóneo en este caso "es buscar un equilibrio entre lo que el monumento puede acoger dentro de sus posibilidades sin dañarlo y la actividad cultural. No está mal que se quiera dar vida a este espacio pero hay que hacerlo dentro de unos límites, sin provocar grandes impactos. No debe ser un museo vacío, pero tampoco que se pueda provocar un deterioro con estos conciertos y espectáculos. En el término medio está la virtud".

"El Alcázar no es un palacio de festivales" apunta el historiador Fernando Aroca, que piensa que este tipo de actividades "también degradan socialmente el monumento. Un espacio como éste es para las visitas turísticas y para determinados actos de relevancia, no para espectáculos de este tipo en los que además hay barra de bar".

El delegado de Cultura, Francisco Camas, defiende que se está "haciendo un esfuerzo por hacer las cosas lo mejor posible. No entra más gente de lo debido y existen servicios públicos. La estética se percibe por cada uno de una forma diferente y nosotros, dentro de un orden, sin hacerle daño al patrimonio, celebramos estas actividades".