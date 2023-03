Denuncian la falta de medios de la Policía Local de Jerez

El candidato de Andalucía x Si a la Alcaldía de Jerez, Santiago Casal, ha manteniendo recientemente un encuentro con responsables del Sindicato Independiente de la Policía (SIP) para conocer de primera mano las necesidades y carencias de este colectivo. Entre sus principales reivindicaciones se encuentran la falta de agentes de policía, ya que la plantilla cuenta en la actualidad con un déficit superior a los 100 agentes, sin tener en cuenta el aumento en la población de nuestra ciudad. "La plantilla ha pasado de tener 350 agentes en 2003 a 235 en la actualidad". Otro de los graves problemas del cuerpo de la Policía Local es la media de edad de la plantilla que actualmente ronda los 50 años.

Desde el SIP destacan también que el parque móvil está incompleto, el número de vehículos es insuficiente y está a lo justo, por lo que los vehículos tienen que realizar más kilómetros de lo recomendable, evitando las paradas técnicas de mantenimiento. Los vehículos actuales ronda los 300.000 kilómetros. En el caso concreto de pedanías solo hay un vehículo para cubrir una zona tan extensa. Aseguran que es necesario contar con un furgón para el traslado de los agentes de policía que realizan servicios en los eventos como la Feria, el Gran Premio o Semana Santa. En la actualidad tiene que hacerlo un coche patrulla, con lo que tiene que hacer varias salidas. "Es una paradoja que actualmente se disponga de unidades de motocicletas suficientes para tener un servicio completo, pero que se carezca de agentes para poner en marcha este grupo", dice Casal.

Entre otras demandas existe la necesidad de contar con un software (PDA y Tablet) que facilite el trabajo de los agentes en las inspecciones que se realizan en los establecimientos, para conocer si éstos disponen de licencia municipales, y así evitar dilación indebida en la actuación, dado que actualmente tiene que solicitar la información a la Delegación de Urbanismo.

Asimismo, apuntan la necesidad de dotación de pistolas táser para reducir a las personas en las intervenciones, en el caso de que fuera necesario, dado que el uso del arma de fuego reglamentaria está muy restringida. Y la dotación de cámaras personales en los agentes, es otra de las reivindicaciones, para poder grabar en todo momento las intervenciones y evitar que la realización de videos parciales o manipulados, puedan poner en entredicho la actuación policial.

Actualmente, el cuerpo de la Policía Local está pendiente del cambio de comandancia al nuevo edificio junto a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. "Pues bien, el nuevo edificio carece de galería de tiro para realizar las prácticas, por lo que tendrán que pedir prestada la misma al Cuerpo Nacional de Policía".

En los controles de alcoholemia la Policía Local carece de test de drogas, por lo que no pueden realizar ese servicio in situ. Otra de las demandas de los agentes es la formación continua en materia legislativa. "Es importante que los agentes estén al día para que puedan realizar las intervenciones con garantías. Se solicita poner en marcha de nuevo la academia de la Policía Local, que se encuentra situada en la estación de autobuses pero que no tiene contenido alguno", añade Casal.

Estas son algunas de las demandas y reivindicaciones históricas de los agentes de la Policía local, "que desde hace más de una década no han atendido los distintos gobiernos municipales del PP (Pelayo) y el PSOE (Mamen Sánchez)". Santiago Casal asume como propias todas las demandas y necesidades de la Policía Local, "demandas de un servicio que es exclusivamente de competencia municipal y que debería de contar con todo el apoyo del próximo gobierno municipal, para dar un servicio que garantice los derechos de los ciudadanos y se preserve el interés general. Me comprometo a dotarles de los agentes y medios necesarios para que se pueda realizar un servicio con todas las garantías. Queremos destacar el gran trabajo que realizan, no solo para garantizar nuestra seguridad y hacer cumplir las ordenanzas municipales, sino también en actuaciones que no se conocen y en la que se realiza una labor humanitaria muy importante y necesaria en nuestra ciudad".