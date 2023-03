La Junta acuerda con Dorna la celebración del Gran Premio de España en Jerez en 2024

La Junta de Andalucía ha acordado con Dorna, empresa que gestiona el Campeonato del Mundo de MotoGP, la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez en 2024, año que, como se sabe, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto quedaba en principio fuera del calendario del Mundial por la rotación entre los circuitos de la península ibérica aunque desde entonces ya se dejó claro, tanto desde la organización como desde el Gobierno andaluz, que no se descartaba la continuidad en 2024.

Con el acuerdo pactado entre Junta y Dorna, la confirmación definitiva queda a expensas de la firma entre la empresa organizadora del Mundial de MotoGP y Cirjesa, empresa pública propietaria del equipamiento deportivo, sello que pasa por que el trazado acometa una serie de mejoras que ya estaban previstas con antelación y que se están realizando en los plazos acordados.

Sin duda, se trata de una magnífica noticia para el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Como se sabe, en abril de 2021 Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jerez y Dorna sellaban un acuerdo para el mantenimiento del Gran Premio de España durante 2022, 2023 y 2025; entonces se explicaba que en un principio en 2024 y 2026 no habría prueba en Jerez, aunque ya se dejaba claro que no se descartaba en el caso de un nuevo acuerdo con la compañía que gestiona la competición y con la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), como así ha sido.

En años anteriores, Dorna ya había advertido de que los cuatro trazados españoles que acogían pruebas del Mundial de Moto GP -Montmeló, Cheste, MotorLand y Jerez- tendrían que empezar a rotar entre sí para dar cabida en el calendario a otros países a partir de 2022, rotación en la que también entraba Portugal, aunque Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, aseguraba entonces que, pese a firmar tres años con Jerez, “espero que sean más”.

En el Gran Premio del pasado año, Carmelo Ezpeleta volvía a abrir la puerta a que Jerez se mantuviera en el calendario en 2024: “No está claro que no vaya a haber Gran Premio en Jerez en 2024, es un tema que hemos de ir viendo”.

Ezpeleta explicaba entonces que “el año 2023 está asegurado, Jerez estará en el calendario, y en los años siguientes nosotros vamos a seguir intentando que esté. La rotación no se va a producir antes del 2024 pero no está claro que no vaya a haber Gran Premio en Jerez en 2024. Ese tema de la rotación ha sido porque hay una gran demanda de países, luego una vez incluso con acuerdos firmados tienen que construir el circuito, tienen que hacer las cosas... Nosotros estamos preparados para poder cumplir con los compromisos de otros países y por eso se firmó un acuerdo de rotación en los circuitos de la península ibérica pero no quiere decir que inmediatamente se tenga que aplicar. Jerez tiene asegurado el puesto para el año 2023 y lo de 2024 es un tema que todavía hay que mirarlo”.

El pasado mes de septiembre y ya con el nuevo Gobierno andaluz trabajando, Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, reiteraba que la Junta continuaría mostrando su respaldo a las instalaciones de la carretera de Arcos: “Los jerezanos saben de la clara, decidida y potente apuesta que desde la Junta hacemos por el Circuito. El que mejor lo sabe es el Ayuntamiento, que sabe que en los momentos más difíciles quien ha estado apoyando y va a seguir apoyando al 100 por 100, no solo el Circuito como tal sino la celebración de grandes pruebas que garanticen el futuro del Circuito ha sido la Junta”.

Este año, y en una visita a las Bodegas González Byass el pasado mes de febrero, Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, explicaba que la Junta de Andalucía ya llevaba tiempo “trabajando con Dorna” en la posibilidad de que el Circuito de Jerez-Ángel Nieto albergase un Gran Premio del Mundial de MotoGP en 2024.

Dicho y hecho, el trabajo de Bernal y la Consejería ha cristalizado en este acuerdo que permitirá al trazado jerezano mantenerse en el calendario de MotoGP el próximo año, labor eficaz que ha dado sus frutos con la continuidad de Jerez en el Mundial un año más.

La ampliación de las escapatorias de las curvas Pedrosa y Peluqui, trabajos pendientes

El Gran Premio en Jerez en 2024 está supeditado a las obras de mejora en la seguridad que el Ayuntamiento de Jerez está realizando en el Circuito con un presupuesto de 4.400.000 euros y que comenzaron el pasado mes de septiembre.

Estas obras responden al acuerdo entre la Comisión de Seguridad de la Federación Internacional de Motociclismo y Cirjesa sobre la necesidad de mejorar la seguridad en las curvas 1, 5, 6, 7 y 10 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto para adaptarlas a los estándares para circuitos de la Federación Internacional de Motociclismo de 2021.

Las intervenciones a realizar comprenden la ampliación de cinco zonas de escapatoria o áreas de seguridad ubicadas a la entrada de distintas curvas del trazado de la pista. Estas ampliaciones suponen el retranqueo de las primera línea de protección.

La distancia de este retranqueo fue fijada por los técnicos de seguridad de la FIM para adecuarse a los nuevos requerimientos de seguridad.

A principios de 2022 se completaron los trabajos de la curva número 7; las curvas 1 y 5 se están ejecutando actualmente y estarán listas para el Gran Premio del 30 de abril, y posteriormente y antes del Mundial de 2024 estarán las obras de las curvas 6 y 10, tal y como el Ayuntamiento acordó con la FIM.

La ampliación de la escapatoria de la curva 1 (Expo’92) es de 40 metros; la curva 5 (Sito Pons) ampliará la escapatoria en 25 metros; la ampliación escapatoria de la curva 6 (Dani Pedrosa) será de 40 metros, la ampliación escapatoria de la curva 10 (Peluqui) alcanzará los 20 metros y la curva 7 (entre Dani Pedrosa y Aspar) ya ha sido ampliada en 40 metros.

Las ampliaciones de seguridad implican la demolición del camino de servicio perimetral existente así como de parte de la zona de gradas (la superficie que ocupa se incorpora al área de seguridad). Esta reordenación de la zona, detrás de la nueva primera línea de protección, permitirá dar cabida al vial de servicios y la zona de gradas.