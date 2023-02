Desconsuelo por la muerte de Antonio Iglesias Pardo 'Pitu'

"Llevo muchos años en esta profesión, y conozco prácticamente a profesionales de toda la provincia, y no he vivido un un día tan triste como el de hoy (9 de febrero) para nuestro sector, para todos los que a diario empezamos la mañana con un café, habríamos nuestro taller y nos dedicamos a luchar y atender a nuestros clientes. Hoy a ti, amigo mío, te ha dado tiempo a tomar tu café, abrir pero a nada más. He visto tus comienzos y créeme que como profesional estaba muy orgulloso de ti y como amigo más. No tengo palabras, pero en nombre de Asoreca y de todos los que representamos este gremio, que nadie sabe lo sacrificado que es, te decimos hasta luego, y le damos todo el cariño a su familia, siempre te recordaremos. D.E.P Antonio Iglesias Pardo (Pitu)".

Esta despedida de Félix Moreno, en la que además arropaba a la familia, es sólo uno de los muchos mensajes que han llenado las redes sociales desde que este jueves se conociera la muerte repentina de este joven y querido jerezano, profesionalmente vinculado al mundo de la automoción. Pitu acudía a su puesto de trabajo en un taller de coches cuando, al parecer, sufrió un infarto fulminante a primera hora de la mañana, así como lo recogen los medios locales.

Testigos y compañeros de trabajo avisaron rápidamente a los servicios de emergencia que se desplazaron hasta el taller donde trabajaba. La Policía Nacional, efectivos del 061 y Policía Local de Jerez, nadie pudo cambiar el triste desenlace tras serle practicadas maniobras de reanimación. Desde a Asociación de Reparadores de la Provincia, Asoreca, han informado de que las exequias tendrán lugar el sábado, y ofrecerán los detalles a medida que se concreten.