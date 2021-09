Descubre los beneficios de participar en el comercio de divisas

Con el enorme crecimiento de las oportunidades comerciales en las últimas dos décadas, los mercados financieros se han vuelto accesibles para cada vez más personas, que se enfrentan al desafío de elegir el mercado más adecuado para ellos. Cualquier comerciante potencial debe tener en cuenta las ventajas e inconvenientes de un mercado financiero antes de dedicar su tiempo y recursos a él. En el caso del comercio de divisas, los recursos necesarios para que un principiante comience son relativamente bajos y es mucho más flexible en términos de compromiso de tiempo, por lo que el mercado de divisas suele ser el mercado elegido por principiantes y profesionales por igual.

Si eres principiante descubre las mejores plataformas trading, dónde encontrarás una guía completa de cuáles son las mejores plataformas para esta actividad y cómo hacerlo.

Algunos de los beneficios del comercio de divisas

El comercio se está convirtiendo en una actividad popular. Un comerciante abre posiciones para venderlas a corto plazo. Un comerciante hace esto para intentar obtener ganancias especulando en el mercado. El tiempo en el que ocupa un cargo puede variar desde unos segundos hasta un día o más. Un comerciante puede abrir múltiples posiciones en acciones, rastreadores, bonos y otros productos financieros.

Los comerciantes especulan con los pequeños cambios de precios en un mercado para obtener ganancias. A menos que utilicen apalancamiento, los operadores solo obtienen un pequeño retorno de su inversión. Siguiendo esta táctica con frecuencia, el rendimiento total aumenta. Muchos traders expertos son tan buenos negociando que han dejado sus trabajos diarios y se han convertido en traders de tiempo completo.

Mercado financiero más grande

El mercado de divisas (forex) es el mercado financiero más grande del mundo y no cederá ese título en el corto plazo. No es difícil ver por qué el mercado de divisas se utiliza como una instantánea del comercio mundial y la actividad económica. En promedio, se negocian diariamente entre $ 4 y 5 billones (sí, eso es un billón con una T). Eso es alrededor de $ 200 mil millones por hora, $ 3 mil millones por minuto, $ 50 millones por segundo . Y con la participación de comerciantes de todo tipo de todo el mundo, realmente es el mercado comercial más accesible y global.

Todos podemos participar en el mercado de divisas

El comercio de divisas no es solo para los peces gordos. Comenzar como operador de forex no cuesta mucho dinero, especialmente en comparación con el comercio de acciones u opciones, y es parte de su atractivo para una gran cantidad de personas en todo el mundo. Incluso sin mucho capital inicial, el comercio de divisas es accesible para el individuo promedio. Esto no significa que vayas a ser un buen trader de inmediato, se necesita tiempo y prueba para aprender y volverse habilidoso, por lo que es aconsejable tomarlo con calma y abrirse camino.

Alto volumen y liquidez

El mercado de divisas es enorme, lo tenemos. Pero, ¿por qué es esto tan bueno? Una palabra: liquidez. Lo que esto significa es que, dado el gran volumen que se negocia en un momento dado, en condiciones normales de mercado no es necesario esperar. Con un clic, puede comprar y vender como desee, ya que normalmente habrá alguien en el otro extremo dispuesto a negociar. Incluso puede automatizar sus operaciones. Por supuesto, el mercado tiene sus horas tranquilas, pero en general siempre hay operaciones que realizar, especialmente si se negocian pares populares como USD / EUR y otras principales.

Nadie es dueño del mercado

Dado el gran tamaño del mercado de divisas y la cantidad de participantes, ningún operador institucional (no importa cuán grande sea) puede controlar los precios del mercado durante un período de tiempo prolongado. El mercado se calibra rápidamente y nivela el campo de juego. Además, el mercado de divisas está descentralizado y no hay intermediarios. Usted opera directamente con otro participante en el mercado y un corredor de divisas minorista simplemente facilita esta conexión. Esencialmente, el mercado está influenciado directamente por la economía en sí, no por una persona o una empresa. No puedes arrinconarlo y no puedes controlarlo, y eso significa que no eres un pez tan pequeño como piensas.

Negocie los máximos y mínimos

No importa si el mercado está subiendo o bajando, puede operar, y algunas estrategias de compraventa de divisas incluso dependen de esto último. Puede encontrar oportunidades en cualquier condición del mercado y puede operar cuando crea que el precio de un par de divisas está subiendo o cuando anticipa que bajará. Algunos operadores incluso prosperan en períodos de alta volatilidad. Aunque conllevan más riesgo, estos cambios repentinos de precios pueden ser ventajosos si se sincronizan correctamente. Ya sea que esté siguiendo tendencias de mercado más largas o negociando movimientos diarios, hay muchas oportunidades comerciales por encontrar.