Despedida de Maribel Contero y Cristina Argudo del Servicio de Urgencias del Hospital de Jerez

Este 28 de junio de 2022, el Servicio de Urgencias del Hospital de Jerez ha despedido con honores a Maribel Contero y Cristina Argudo, "dos de las mejores enfermeras que han disfrutado los jerezanos sin ser apenas conscientes. No han sido conscientes de sus magníficos cuidados, su gran profesionalidad y humanidad. No han sido conscientes de que esas manos que les aliviaban y salvaban eran inmensamente grandes. Y no han sido conscientes porque lo han hecho durante más de 30 años con esa discreción y clase que siempre han sido su sello", subrayan sus compañeras, que añaden que "Urgencias se queda incompleto hoy. Difícil llenar ese hueco por más que se pretenda. ¡Qué difícil se hacen las despedidas! Y más cuando a quien tienes que despedir es alguien que ha sido un pilar para tanta gente. Pues ¡Qué decir cuando son dos pilares! Se os quiere, Maribel y Cristina".