Carta a una amiga

Este 19 de octubre se tiñe de rosa, aunque yo sé que tu color es más el gris. La de veces que hemos escrito sobre este día y hoy con cada palabra que tecleo me vienes a la cabeza por estar en la otra línea de este juego de la información. Quien se extrañe de tu entereza afrontando este revés de la vida no te conoce, porque la reivindicación y la persistencia van en ti.

La Asociación Española Contra el Cáncer avanza que 874 nuevos casos de cáncer de mama serán diagnosticados, en la provincia de Cádiz, durante el año 2022. No me gusta hablar de batallas, ni de vencidos y triunfadores cuando se trata del cáncer. No creo que la esperanza cure, ni que las ganas salven vidas. Pero creo en ti. Creo muchísimo en ti. Eres bonita te quiten lo que te quiten, y te pongas lo que te pongas. Porque eres tú. Mi ‘wikipedia’ en maternidad, con la que me dan las tantas de la noche enviándonos reels absurdos de monos, hablando de partos, etiquetándonos en mil sorteos que nunca nos tocan… Así somos nosotras, ‘genoales’ (no, no es una falta de ortografía…).

No sé lo que vendrá en los próximos meses, pero puedes estar completamente segura de que estaré contigo. Que todos los que os queremos, estaremos siempre con vosotros. En nada lo celebramos en el gallego…, y lo sabes.