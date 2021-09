AFA La Merced, 23 años luchando contra una enfermedad que no tiene cura

Este año la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, este 21 de septiembre, adquiere un cariz especial por la especial vulnerabilidad que viven las personas con algún tipo de demencia y sus cuidadores en el contexto de la pandemia de coronavirus. En Jerez, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer La Merced tendrá actos en la sede para los familiares, "no vamos a hacer nada de cara al público porque hasta ahora no hemos tenido ningún contagio y no queremos forzar la situación. El año que viene, si Dios quiere, haremos más cosas en la calle para hacernos más visibles de cara a la ciudadanía", explica Mª Ángeles Contreras, presidenta de la Asociación.

La AFA La Merced atiende actualmente a 59 pacientes y familias, que es la capacidad del centro. "Ojalá pudiéramos arreglar la parte de arriba del edificio y entonces tendríamos más espacio". La lista de espera es de 40 personas y "hay más que no se han apuntado siquiera", porque "este es un problema muy agudo y las familias tienen que buscar ayuda por un lado o por otro. Nos gustaría ampliar ese número pero para eso tenemos que terminar la parte primera y poder trabajar arriba", lo que tiene un coste mínimo de aproximadamente 300.000 euros.

Todo el que quiera colaborar con la AFA La Merced puede hacerlo a través de su página web o en los teléfonos 956 335 164 / 600 416 065; "No es difícil, si uno quiere, puede", subraya Mª Ángeles Contreras. También se pueden hacer aportaciones puntuales y seguir su actualidad y eventos benéficos a través de las redes sociales.

Desde 2010, año del traslado a la sede actual, en la avenida Puertas del Sur, "estamos intentando acabar la obra pero el día a día se lleva todos los recursos económicos que tenemos". La plantilla es de 26 trabajadores y los recursos fijos de la Asociación son las plazas concertadas con la Junta y lo que pagan los usuarios de plazas privadas "pero eso no nos llega para cubrir todos los gastos que tenemos al mes", explica Mª Ángeles Contreras, con lo que hay que buscar ingresos con actividades benéficas, subvenciones y demás además de la cuotas de socios porque "cualquier ayuda es poca" para pagar las nóminas del mes.

Las ayudas que recibe la AFA La Merced "cada vez están más justas por los tiempos que corren y porque cada vez hay menos subvenciones públicas, y las que hay, la mayoría son de concurrencia competitiva: no están obligadas a darlas".

Una de las iniciativas que prepara la Asociación es un almuerzo virtual benéfico que "hacemos siempre por estas fechas más que nada con los socios, que son amigos nuestros porque esto es una cadena de amistad más que otra cosa". Este año, al no ser presencial por la pandemia, será virtual. También habrá una rifa de una muñeca reborn.

"Nos gustaría tener más capacidad para atender a más personas pero actualmente no podemos", y es que el alzheimer "se multiplica por año", subraya Mª Ángeles Contreras: "En Jerez puede haber más o menos unas 2.000 personas con alzheimer, y es que hay mucha gente que lo tiene pero no está diagnosticada como tal y se mete en el saco de la demencia senil, pero demencia hay muchas clases y una de ellas es el alzheimer con sus connotaciones distintas".

Para la presidenta de la AFA La Merced sería fundamental tener más facilidades en el acceso a los neurólogos, "que es muy complicado en la Sanidad Pública porque están colapsados, las citas tardan y a lo mejor los transtornos de conducta se presentan de un día para otro, y hay muchas cosas que los médicos de familia no pueden recetar o diagnosticar, y las familias se encuentran muchas veces desbordadas porque no saben qué hacer".

Otro aspecto a mejorar es "la detección precoz de la enfermedad y el diagnóstico claro, a veces se hace en una fase avanzada de la enfermedad y no podemos tratarla desde el principio. Es una enfermedad que desgraciadamente no se cura pero sí podemos trabajar con ellos en los inicios, que es muy importante porque frenamos más la enfermedad con los tratamientos no farmacológicos, con la estimulación".

También ayudaría "que el geriatra estuviese contemplado en la Seguridad Social en hospitales y medicina familiar, en los centros de salud. El número más alto de enfermos de alzheimer son mayores de 65 años y sería muy importante que el geriatra estuviera ahí para que viera globalmente al enfermo, que a veces está polimedicado".

Contreras asegura que "llevamos muchos años luchando por que se nos escuche y seguiremos, porque esto no para y desgraciadamente no tiene fin. Al contrario, se multiplica", y con la evolución de la familia atender a los mayores se ha vuelto más complicado, y tampoco ayuda el retraso en la Ley de Dependencia "porque hay muchas personas que no se pueden permitir el lujo de pagar una plaza y con las pensiones que tienen los abuelos, tampoco".

Además de la ayuda económica, la AFA La Merced necesita "más espacio para seguir atendiendo a los enfermos y a las familias", pero "después de 23 años seguimos para adelante, que no es poco".