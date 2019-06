Asociaciones y colectivos se suman a la celebración del Día Mundial de las Personas Refugiadas

Jerez Ciudad Refugio se ha sumado a la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas con un acto simbólico en el que asociaciones, entidades y personas a título individual se han reunido para dar visibilidad a la situación que sufren millones de personas en diferentes países del mundo tras huir de sus países de origen en busca de un hogar seguro. Las delegadas de Acción Social y Mayores, Carmen Collado, e Igualdad, Políticos de Juventud e Infancia, Diversidad y Vivienda, Ana Hérica Ramos, se han sumado a la convocatoria, junto a representantes de diferentes entidades participantes, como Francisco Morales, director de Ceain, y Alejandro Benítez, de Alma de África.

La Mesa Jerez Ciudad Refugio está compuesta por el Ayuntamiento de Jerez y entidades como Accem, Ceain, EntreCulturas, Hogar la Salle, Alma de África, Tharsisbetel e Intermon Oxfam, entre otras. En el encuentro celebrado este jueves, se ha invitado a la ciudadanía a sumarse a la convocatoria, dejando constancia de sus mensajes en siluetas de papel que se han ido colgando en los árboles de la calle Larga, recordando a todas las familias que se han tenido que desplazar para huir de la guerra o de situaciones de peligro para su integridad personal.

Los participantes han culminado la actividad en la Rotonda de los Casinos, donde se ha dado lectura de un manifiesto por parte de personas refugiadas. Este manifiesto ha recogido la preocupación generalizada ante actitudes xenófobas y la proliferación de mensajes de odio, haciendo un llamamiento a la responsabilidad de todos los actores para apostar por la eliminación de estereotipos y prejuicios.

El manifiesto señala que “en apenas tres años, el número de solicitudes llegadas a nuestro país casi se ha triplicado, lo que provoca que el número de personas que están a la espera de su resolución aumente proporcionalmente”.

En este sentido, el manifiesto recoge que “ante esta situación desde las organizaciones miembro de la plataforma Jerez Ciudad Refugio hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos los actores sociales y a la propia ciudadanía para que no apartemos la mirada y no contribuyamos a la difusión de desinformación que deshumaniza generando indiferencia, cuando no odio”.