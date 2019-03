Día del libro infantil y juvenil

Hace muchos años que venimos publicando el mensaje del Día Internacional del Libro Infantil, que se celebra el 2 de abril en conmemoración del nacimiento de Hans Cristian Andersen. Ahora podríamos poner solo el enlace para encontrarlo en Internet y utilizar nuestro espacio para otro tema. Sin embargo hay que reconocer que no todo el mundo puede llevarse la dirección al ordenador y leerlo.Hace muchos años que venimos publicando el mensaje del Día Internacional del Libro Infantil, que se celebra el 2 de abril en conmemoración del nacimiento de Hans Cristian Andersen. Ahora podríamos poner solo el enlace para encontrarlo en Internet y utilizar nuestro espacio para otro tema. Sin embargo hay que reconocer que no todo el mundo puede llevarse la dirección al ordenador y leerlo.

Por eso, porque nos ha gustado especialmente el texto de este año y porque se puede fotocopiar para leerlo y comentarlo en clase, aquí aparece recogido a continuación. IBBY se lo ha encargado este año a la delegación de Lituania que difunde el mensaje y la ilustración de Kêstutis Kasparavièius (la traducción es de Carmen Caro Dugo).

LOS LIBROS INSPIRAN PAUSA

"¡Voy con prisa!", "¡No tengo tiempo!", "¡Adiós!"... Expresiones semejantes pueden oírse quizá a diario, no solo en Lituania -en el centro mismo de Europa-, sino en muchas partes del mundo. Y con frecuencia parecida se oye decir que vivimos en la edad de la abundancia de información, la prisa y la precipitación.

Sin embargo, tomas un libro entre las manos y, de alguna manera, te sientes distinto. Y es que los libros tienen una estupenda cualidad: te inspiran serenidad. Con un libro abierto y sumergido en sus tranquilas profundidades, ya no temes que todo te pase de lado a toda velocidad, sin llegar a apreciar nada. Empiezas a creer que no será preciso lanzarse como loco a tareas de dudosa urgencia. En un libro todo sucede sigilosamente, en orden y según una secuencia. ¿Será tal vez porque sus páginas están numeradas y las hojas al pasar crujen tranquilamente y con un suave efecto relajante? En un libro los acontecimientos pasados se encuentran plácidamente con los que han de venir.

El mundo del libro es muy abierto; su realidad sale al encuentro amistoso con el ingenio y la fantasía, y a veces ya no sabes muy bien dónde -si en un libro o en la vida- has notado de qué manera tan bella caen al derretirse las gotas del tejado nevado, o de qué forma tan encantadora cubre el musgo la cerca del vecino. ¿Ha sido en un libro o en la realidad donde has experimentado que las bayas del serbal no son sólo bellas, sino amargas? ¿Acaso sucedió en el mundo de los libros, o de verdad estabas tumbado sobre la yerba en verano, y después sentado con las piernas cruzadas, contemplando las nubes que surcaban el cielo?

Los libros ayudan a no acelerarse, enseñan a observar; los libros invitan, incluso obligan a acomodarse, pues casi siempre los leemos sentados, poniéndolos en la mesa o en el regazo, ¿no es así?

¿Y acaso no habéis experimentado otra maravilla: que cuando leéis un libro, el libro os lee a vosotros? Sí, sí, los libros también saben leer. Os leen la frente, las cejas, las comisuras de los labios, que ahora suben, ahora bajan; sobre todo, por supuesto, os leen los ojos. Y por los ojos entienden... adivinan... Bueno, ¡vosotros mismos sabéis qué!

No tengo duda de que a los libros les parece muy interesante estar sobre vuestro regazo, pues una persona que lee – sea niño o adulto – solo por eso ya es bastante más interesante que la que se resiste a tomar un libro entre las manos, que la que -siempre con prisa- no llega a sentarse y no tiene tiempo de fijarse en casi nada. Este es mi deseo para todos en el día internacional del libro infantil: ¡Que existan libros interesantes para los lectores y lectores interesantes para los libros!

Kêstutis Kasparavièius.

