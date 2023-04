Sevilla. Menos de lo que debería ser

No pasa la ciudad de Sevilla por un momento excesivamente importante en el contexto general del Arte. Han existido tiempos mejores y con desarrollos más significativos. Se nota una especie de indolencia, como si se aceptara esta corta velocidad que hace circular pero casi a medio gas.

Los buenos hacedores, los que están en la pomada; también, los que los siguen, parecen como si aceptaran ese escaso dinamismo y afrontaran que, fuera de los límites sevillanos, hay espacios más bonancibles para los intereses de todos. Esto es lo que se observa desde la atalaya de fuera y con los gestos independientes del observante en la distancia. Quizás es que se espere más de una Sevilla que, por importancia, debería de estar en lo más alto.

También porque lo que ocurre en otra ciudad andaluza de parecido número de habitantes es infinitamente más de lo que se encuentra en la bella ciudad orillada por el Río Grande de los árabes. No obstante, la realidad expositiva sevillana sigue su curso habitual en unas galerías de honda trayectoria en la ciudad y en algunas otras que están accediendo con cierto entusiasmo. En cambio, se nota poca trascendencia en los espacios institucionales – salvo lo que, a veces, nos ofrece la entidad andaluza que se encuentra instalada en lo que fue Monasterio de Santa María de las Cuevas y, después, fábrica de loza de la empresa Pitman -.

Museo de Alcalá. El veraz realismo de JORGE GALLEGO

Vamos a empezar este amplio recorrido por la oferta expositiva sevillana en una población vecina a la capital y que, desde hace unos años, está realizando las cosas muy bien y con un programa de muy buen calado. Alcalá de Guadaíra es una localidad con una nómina de artistas muy importante; alguno de los cuales ocupa un lugar de privilegio en el contexto artístico español.

Su Museo guarda una importante colección de pintura paisajística y, al mismo tiempo, ofrece una programación expositiva de bastante interés. En estos momentos presenta la obra de uno de los artistas que mejor interpretan ese realismo donde la figuración se plantea como un exacto compendio de posiciones realistas. Jorge Gallego es un pintor de Montellano que, todavía muy joven, tiene a sus espaldas un importante bagaje de muy buen hacer pictórico. Su muestra se presenta como una especie de retrospectiva de media carrera donde se aglutinan los buenos proyectos interpretativos de un artista que domina ampliamente todos los registros de la representación; sobre todo, ese paisaje en el que, además, de las circunstancias ilustrativas de la realidad se adivina el mediato testimonio que existe detrás de lo que la mirada capta; especialmente ese denso silencio que existe en la inmensidad de los campos o en los espacios de edificios abandonados o en ruinas.

El artista sevillano es uno de los que mejor interpreta lo real. En su pintura todo está suscrito desde un poderosísimo bagaje técnico que le permite afrontar cualquier situación. Su obra representa una realidad aplastante que deja entrever los enclaves artísticos de un pintor que manifiesta lo mejor de la gran pintura de siempre.

Galería Birimbao. La eterna magnitud artística de MIGUEL PÉREZ AGUILERA

Don Miguel Pérez Aguilera fue un artista muy importante en Sevilla porque supo dar mucha claridad a los resabiados ambientes tradicionales del arte en la ciudad. Cuando la entonces Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla estaba anclada en los parámetros más inamovibles del arte, Don Miguel abrió los horizontes y dio luminosidad a aquellos sombríos parajes. Abrió las mentes de muchos e inculcó unas ideas que eran sustanciales con una Modernidad que tardaba en asimilarse en los viejos esquemas de una Sevilla torpe, malcriada y con pocos argumentos renovadores.

Don Miguel se nos fue y nos dejó su legado. Todo el mundo del arte se los vamos a agradecer eternamente. No obstante, el arte sigue y la realidad pasa por estamentos más abiertos. Él, estoy seguro, querría que la dinámica tuviera su sentido; que no se viviera pensando en un pasado anquilosado. Don Miguel era más inteligente y sus perspectivas infinitamente más preclaras y diáfanas. Su obra está ahí; ha sido referente para casi todos. Nos ha servido para saber a qué atenernos y como espejo donde mirar. Creo que a él no le haría gracia insistir en lo que se sabe, en lo que es y en lo que será siempre. A estas alturas no se reivindica la figura de Don Miguel porque él permanece vivo en la conciencia de todos los que lo conocimos. A estas alturas una exposición de su obra es sólo para dar cumplida salida a una obra grande que debe llegar a las mejores colecciones. Solamente eso.

Querer más es dar pábulo a los que no tienen otra cosa que decir. Nostalgia innecesaria que a Don Miguel no le haría ninguna gracia. Bien está una exposición de su obra. Claro que sí. Para que los buenos aficionados y los que puedan adquieran obras importantes. Pero sólo para eso. Don Miguel está en la historia del arte desde hace mucho tiempo.

Galería Alarcón Criado. La nueva dimensión artística de ALEGRÍA & PIÑERO

Si una galería sevillana ha dado los pasos adecuados en lo mejor del arte más nuevo esa ha sido la que regenta Carolina Alarcón y Julio Criado. Su trayectoria avala un compromiso absoluto con aquellos artistas que plantean una realidad diferente y una apuesta por una práctica distinta donde se asumen los postulados de una plástica novedosa con desarrollos y desenlaces muy entroncados con los episodios de un arte en abierta expansión. Entre la nómina de grandes jóvenes autores que posee la galería, se encuentra Alegría & Piñero, una pareja artística – Alegría Castillo Roses (Córdoba, 1985) y José Antonio Sánchez Piñero (Chiclana, 1975)- que son protagonistas de una particular escultura llena de un acentuado planteamiento conceptual.

Sus esculturas sirven de especial vehículo para que la pareja de artistas incida en sus postulados creativos, el sonido y la voz. Ésta es sometida para que plantee situaciones extrañas, para que quede modificada o adopte nuevas posiciones, sobre todo aquellas que produzcan una reverberación y manifieste una realidad sonora totalmente cuestionada. Alegría & Piñero son artistas que buscan posiciones conceptuales siempre abriendo las perspectivas de un arte que, en sus manos, no deja indiferente.

Galería Haurie. Las posiciones abstractas de CARLOS PLEGUEZUELOS

La galería que Magdalena Haurie tiene en el Barrio de Santa Cruz siempre ofrece calidad. El trabajo callado que lleva realizando tanto tiempo al frente de la misma, sin desorbitadas actuaciones, siempre buscando un arte satisfactorio y convincente para una inmensa mayoría, es modelo a seguir. En la sevillana calle Guzmán el Bueno se suceden, sin solución de continuidad, muestras que interesan porque los autores de las mismas aportan claridad y solvencia creativa. Son siempre los muy buenos artistas de ese segmento importante que, sin estar respaldados por los abanderados de lo artístico, sí son absolutamente necesarios por su valía, transparencia y fortalezas plásticas y estéticas.

En estos días expone Carlos Pleguezuelos, un artista de Ceuta, autor de una pintura abstracta conformada con sutiles gestos cromáticos. Obras que transportan a lo esencial de la pintura no concreta, esa que abre las perspectivas de la forma generando bellos sistemas coloristas que interactúan formando espacios perfectamente integrados para incidir en una realidad formal llena de sentido y absoluta claridad estética. Un abstracto sintético donde las gamas abren rigurosos horizontes que atrapan la mirada y permiten adentrarse por la suprema emoción de la forma plástica.

Galería Rafael Ortiz. Los racionales episodios de las GEOMETRÍAS IMPLÍCITAS

Rafael Ortiz es uno de los galeristas españoles más solventes y con mayor recorrido. Su trabajo serio y riguroso a lo largo de los años no ofrece la menor duda. Es un auténtico referente en el arte español. Su catálogo de artistas es de los más completos que existen, con autores de auténtico prestigio que son nombres propios con mayúsculas de la plástica que se hace en España. Las muestras en la galería de la Calle Mármoles son indiscutibles testimonios de lo mejor que se puede contemplar.

Una exposición colectiva con tres artistas importantes se presenta para rendir pleitesía artística a la gran geometría, esa que ha conformado gran parte del arte de todos los tiempos y que se abre a los esquemas de una racionalidad llena de sentido plástico. Tres artistas de diferente filiación estética pero de asumidos esquemas abstractos se posicionan en torno a una geometría que crea espacios de emoción plástica. Juan Suárez, Nacho Carbó y Fernando Clemente plantean una abstracción rigurosa, con registros estrictos, espacios cromáticos que interactúan suscribiendo una realidad sujeta a los segmentos racionales de lo geométrico.

Galería Berlín. Los horizontes abiertos de MIGUEL NÚÑEZ

La galería Berlín es de las nuevas que, en Sevilla, están apostando abiertamente por aquellos artistas jóvenes que aportan frescura y plantean posiciones más acordes a los postulados novedosos de ese arte nuevo, distinto, no suscrito a disposiciones estancas ni a meros perfiles de estrictas estructuras conceptuales. En estos últimos tiempos, por la sala existente en la calle Boteros, a un paso de la Alfalfa, hemos visto pasar a autores con las fórmulas creativas expandidas hacia un arte nuevo, sin restricciones y muy bien posicionadas en contenido y en continente.

Miguel Núñez es un artista de San Roque que realiza una pintura donde la forma se abre a una realidad abierta no sujeta a un único planteamiento significativo. En su obra, lo representado genera varias vías de interpretación dejando atrás la simple posición narrativa y conceptual que se desprende de la imagen. Esta suscribe una especie de encrucijada de caminos que provoca a la mirada y abre infinitas perspectivas.

Este breve repaso por la Sevilla expositiva -para otro momento dejo la importante muestra de Manolo Barbadillo en el CAAC- nos descubre un panorama no demasiado amplio que podría dar mucho más de sí. Disfrutemos de lo que hay.