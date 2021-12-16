Dibujos ganadores del concurso escolar 'Dibuja y pinta la Navidad 2021'
ALBA BARRAGÁN DÍAZ - LA SALLE BUEN PASTOR
ALEJANDRA BORRERO NÚÑEZ - CIUDAD DE JEREZ
ANTONIO DELGADO SÁNCHEZ - EL MEMBRILLAR
CAYETANA GONZÁLEZ ARMARIO - LA UNIÓN
CRISTINA FERNÁNDEZ MORIÓN - CEIP CIUDAD DE JEREZ
VALERIA NARVÁEZ - EL MEMBRILLAR
CELIA MEDINA DOMÍNGUEZ - CEIP SAN JOSÉ OBRERO
JULIA CORTIJO ALBA - EL MEMBRILLAR
MANUEL ALEJANDRO CARABALLO ORTEGA - EL MEMBRILLAR
MARTÍN GONZALEZ ROMERO - EL MEMBRILLAR
MERCEDES GONZÁLEZ SALIDO - ALFONSO X EL SABIO
ENMA VIEJO AGUAYO - CEIP LA GRANJA
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