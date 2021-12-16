TEMAS: Agotadas las vacunas en San Telmo ¿Es seguro ir en Jerez a una cena navideña? Cuenta atrás en el Gallo Azul Estrellas Michelín de Jerez

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Dibujos ganadores del concurso escolar 'Dibuja y pinta la Navidad 2021'

16 Dec, 2021 03:02

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1 / 12
ALBA BARRAGÁN DÍAZ - LA SALLE BUEN PASTOR
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ALEJANDRA BORRERO NÚÑEZ - CIUDAD DE JEREZ
3 / 12
ANTONIO DELGADO SÁNCHEZ - EL MEMBRILLAR
4 / 12
CAYETANA GONZÁLEZ ARMARIO - LA UNIÓN
5 / 12
CRISTINA FERNÁNDEZ MORIÓN - CEIP CIUDAD DE JEREZ
6 / 12
VALERIA NARVÁEZ - EL MEMBRILLAR
7 / 12
CELIA MEDINA DOMÍNGUEZ - CEIP SAN JOSÉ OBRERO
8 / 12
JULIA CORTIJO ALBA - EL MEMBRILLAR
9 / 12
MANUEL ALEJANDRO CARABALLO ORTEGA - EL MEMBRILLAR
10 / 12
MARTÍN GONZALEZ ROMERO - EL MEMBRILLAR
11 / 12
MERCEDES GONZÁLEZ SALIDO - ALFONSO X EL SABIO
12 / 12
ENMA VIEJO AGUAYO - CEIP LA GRANJA
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