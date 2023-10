Navegación sorprendente por documentos digitalizados del Archivo Municipal de Jerez

Bucear en la riqueza documental del Archivo Municipal de Jerez (AMJF), uno de los más importantes de Andalucía, es un privilegio. Una aventura al alcance de todos los ciudadanos, un encuentro con el pasado que cada vez se va llenando de más contenido a través de la digitalización, un proceso en marcha y que supone una labor colectiva de años, que facilita en gran medida el conocimiento del patrimonio documental de Jerez.

Acaba de subirse una nueva 'hornada' de documentos en la que el 'navegante' puede consultar 'Libros y folletos' en libre descarga, un total de 391 folletos y libros escaneados en el Archivo Municipal procedentes, en su mayoría, de su biblioteca auxiliar y, en un pequeño porcentaje, de los fondos de la Biblioteca Municipal de Jerez. Un ejemplo: 'Jura xerezana. Puntual descripción de sus antiguas ceremonias… sermón panegírico… patronato de España… María Santísima en el misterio de su Inmaculada Concepción... parroquial del sr. San Miguel… en el 5 de octubre de 1761.

Exposición por el 175 aniversario de la Policía Local en Jerez, con documentos desde 1767; Actas del Concejo de Xerez 1409-1950.

172 unidades del Archivo Histórico Reservado (AHR), como un 'Privilegio concediendo a Xerez los mismos fueros y exenciones que goza Sevilla (1268)'. También se exhiben 59 protocolos notariales del siglo XV,

377 Índices manuscritos del Archivo Municipal desde 1409. Son todos ellos índices redactados en su mayoría por el gran archivero Manuel Mª Fernández Formentani y en el último tercio del s. XIX.

El investigador también podrá encontrar en el AMJF documentos del Family Search, una organización internacional sin fines de lucro que ofrece herramientas gratuitas para ayudar a descubrir la genealogía del interesado.

244 documentos de la Policía Rural, Abecedarios notariales y contaduría de hipotecas desde 1557. Se exponen los Archivos Díez Lacave, del Gremio de Vinatería, de Ponce de León y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jerez de la Frontera.

Bandos y edictos, 20 Cabildos de Sábados y 52 documentos de Manuel Esteve. Y, muy interesante también, 38 unidades de la Guerra Civil, con censo electoral, un listado de asesinados en Jerez, libreta manuscrita del carpintero jerezano José Sánchez Barrios; padrón de habitantes, informes y certificados de conducta, oficios de vigilancia, partes de investigación y carnets de familias y huérfanos de guerra. También se pueden consultar los inventarios y bienes municipales desde 1839.

Por supuesto, el Libro del repartimiento de casas y heredades de Xerez (copia del de 1338). Manuscritos, memorandas desde el siglo XV, padrón de nobleza de Jerez y 102 unidades de sermones y reglas cofrades, como la Regla de la Cofradía de las Cinco Llagas en el Convento de San Francisco de Jerez de la Frontera (1561).

Desde el Archivo Municipal, Cristóbal Orellana recuerda que la digitalización "es un proyecto a largo plazo, en el que ya llevamos un lustro. En este tiempo, hemos conseguido poner una masa de documentación histórica municipal online que es bastante importante. Hay muchas horas de trabajo detrás: digitalizar, gestionar la imagen, el software que hace posible que se pueda ver en pantalla por un usuario externo al Ayuntamiento y poner en valor esta labor también en redes con botones de muestra para que el público disfrute de este patrimonio. No se trata sólo de digitalizar, sino también de poner en valor lo digitalizado".

Orellana destaca a su juicio que lo más importante son las actas capitulares, "la serie estrella del Archivo. Hay verdaderos tesoros como las actas del siglo XV, ordenadas por años". Pone el acento también en los índices manuscritos del Archivo, que permiten conocer el contenido de cada acta capitular.

"También -añade- se han insertados archivos como los del Gremio de Vinatería, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jerez de la Frontera, que está al 50%, los del bibliófilo Soto Molina, y los bandos y edictos del siglo XVIII hasta mediados del XX, que permiten hacer una panorámica histórica de la vida local. Y así, un sinfín de secciones". Orellana hace referencia al Archivo Histórico Reservado, donde se encuentran los documentos más antiguos del Archivo, desde 1268 hasta 1939, "lo más relevante de la colección junto a las actas capitulares".

"Nos queda bastante por hacer porque el Archivo Municipal de Jerez no es cualquier cosa. Es muy potente y relevante. Nos gustaría que para junio de 2024 tuviéramos digitalizadas las actas capitulares del siglo XVIII, entre 25 y 30 tomos. Todo es un procesos largo en el que participamos todos los trabajadores del Archivo y, al respecto, me gustaría agradecer la labor de Eulalia Barea, Manuel Ruiz y Alfredo Fernández, sin los que este trabajo monumental no sería posible. No creo que haya muchos archivos en Andalucía con esta potencia de digitalización que tenemos en el de Jerez. Tenemos un taller con una máquina de gran capacidad, con el personal y el equipamiento mínimos para poder hacer todo esto".