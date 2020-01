Ecologistas en Acción denuncia la tala de árboles sanos en Porvenir

Ecologistas en Acción ha denunciado la "tala indiscriminada" por parte del Ayuntamiento de árboles durante la mañana de este jueves en la calle Porvenir. Desde la ONG, Agustín García-Lázaro teme que se "vayan a cargar todos los plátanos de sombra que hay en Porvenir, Marimanta y Madre de Dios. Entendemos que los van a sustituir por otros ejemplares más pequeños. Ahora nos dirán que los talan porque están enfermos pero en el corte se ve que están perfectamente sanos".

También se quejan de que el problema "es la falta una política clara de arbolado en esta ciudad. Árboles habrá que cortar, sí, los que estén enfermos, los que revienten las aceras... Y bueno, esas palmeras que están a punto de troncharse y ahí siguen. No hay un mantenimiento adecuado, ni criterios técnicos a la hora de plantación de especies. No es normal lo que está pasando y es que se están tapando los alcorques con cemento". Otros ejemplos son la laguna de Torrox, donde amenzan con asfaltar los paseos y la mitad de los árboles "están secos, torcidos, sin tutor, sin mantenimiento. O en la calle República Saharaui, donde se talaron las jacarandas de 50 años y ahora no hay nada ahí. Y en El retiro todavía están los tocones de las palmeras del picudo, que arrasó ya hace 8 años. Faltan criterios. Hay mucho que mejorar".

Desde el Ayuntamiento apuntan que la tala se está haciendo "en base a un informe técnico que ha elaborado el Servicio de Medio Ambiente, que apunta que esta especie estaba enferma y ponía en peligro la seguridad del viandante y se está sustituyendo por otra llamada lagunaria. No se está perdiendo masa arbórea sino que se está sustituyendo".