Eduardo J. Pastor presenta este sábado en ExpoFlamenco su último libro

Eduardo J. Pastor presenta, este sábado a las 12 horas, en el espacio ExpoFlamenco su última obra 'Eso no estaba en mi libro de historia del flamenco'. El autor estará acompañado por José María Castaño, Pablo Parrilla y el toque de Isaac Moreno.

"El flamenco es un tesoro inabarcable en sus formas y en sus tiempos. Desde que el flamenco no era flamenco hasta que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, ha estado presente en todo el mundo, desde el cabo de Trafalgar al Paralelo de Barcelona, desde el Levante hasta los fandangos de Huelva. E incluso, cómo no, traspasando las fronteras, no en vano la primera cátedra de guitarra flamenca se creó en Róterdam. Pero como todo gran tesoro esconde grandes secretos. Eduardo J. Pastor Rodríguez desentraña en esta apasionante y deliciosa obra muchos de los interrogantes que rodean al mundo del flamenco dotándole de ese embrujo que lo hace eterno", subrayan.

“Se trata de un libro original, tanto en el enfoque como en el estilo. Precisamente lo que era un riesgo, esa mezcla o miscelánea, lo ha convertido por su impronta personal en una virtud, una amena sugerencia que contentará e informará, a la vez, a muchos lectores, aficionados al flamenco y a otros que no lo sean, pues esta lectura es divulgativa, próxima, gozosa”, ha declarado José Cenizo.