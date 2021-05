El pasado domingo 2 de mayo se celebró el día de la madre. Hoy nuestro artículo es un pequeño homenaje a ellas.

La figura de la maternidad,si hacemos un análisis histórico, ha evolucionado y la mochila de carga y obligaciones ha sido sustituida por otra. La mujer ya no solo trabaja en casa, sino que muchas lo hacen en casa y fuera de ella, con lo cual se duplican el trabajo y las obligaciones. Gracias al álbum Don Caballito de Mar publicado por primera vez en 2004 y publicado en España en la editorial Kókinos, el autor Eric Carle nos muestra a través de estos animales el tema de la conciliación familiar y el nuevo papel de la mujer en la sociedad donde es esta la que también puede salir a trabajar. Este álbum marcó un antes y un después dentro de la historia de la literatura infantil .

Un clásico descatalogado en España es el Gran libro de las Cerdos, que, a pesar de tener sus años, no nos vendría mal leerlo a todos y todas alguna vez.

Retratar el corazón o describir qué es lo que siente el corazón de una madre es algo muy complicado y seguramente esta frase la has escuchado en muchas de ellas "Tú no puedes saber lo que duele un hijo o lo que sientes por hijo hasta que lo tienes". Pero si no tenéis un hijo no os preocupéis , porque encontré un álbum que consigue retratar perfectamente cómo se siente una madre: Corazón de Madre de la Editorial Zorro Rojo. Paso a resaltar algunas descripciones como la de que su corazón ante las contestaciones de un hijo se hace añicos o se convierte en un laberinto sin salida cuando no entiende a su hijo…

Los primeros meses para una madre tienen sus luces y sus sombras. Para iluminar esas sombras creo que hay que tener presente clásicos como Laura Gutman psicóloga argentina que fue la primera que empezó a hablar y publicar sobre el tema de la depresión postparto La materinidad. Encuentro con la propia sombra.

Hay una realidad y es que vivimos en una sociedad donde sobre todo en las grandes ciudades es más latente la falta de tribu, algo que Carolina Olmo hace una profunda reflexión en su libro ¿Dónde está mi tribu?

Las luces sobre la maternidad a través este álbum como el de Mamá de la editorial Kalandraka se lanza un homenaje a esos primeros meses donde mamá es nuestro universo, regazo, cuna que a través de maravillosas ilustraciones y texto poético nos sumerge en la maternidad .

Pero si algo une a todas las madres del mundo es las virtudes que encierran en su corazón y de esta manera han querido captar momentos tiernos entre una madre y un hijo o hija de diferentes culturas del mundo, acompañado de un texto poético en el libro de Mamá de la Editorial Algar.

La multitarea a la que las madres se ven sometidas diariamente muchas veces hacen inevitable el estrés ¿Cómo explicarle este a tu hijo o hija? A veces mamá tiene truenos en la cabeza. Nos va describiendo de forma divertida y simpática los síntomas.

Cada año por el día de la madre hay álbumes que te conquistan el corazón y este años ha sido Mamá teje de la editorial Acualetras. Éste a través de la metáfora de mamá tejedora nos irá tejiendo unas alas que cuando llegue el momento nos ayuden a volar de casa. Unas alas tejidas con amor y dedicación.

Gracias a la voz melódica de nuestra madre nos adentramos en la oralidad y en la magia de contar fraguando en un regazo durante la lactancia la primeros cuentos como los de la Cuna a la Luna de Antonio Rubio que forman nuestras primeras nanas . Este sería el comienzo de muchos “érase…”.

Mamá es tantas cosas…. esconde universos … Mariana Ruiz Johnson.

