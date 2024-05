Educación rechaza la opción de ampliar una línea más en el San José Obrero

Un grupo de madres y padres del CEIP San José Obrero ha creado un grupo representativo de la comunidad educativa que se encargará a partir de ahora de coordinar las movilizaciones preparadas para los próximos días.

La primera medida ha sido además enviar un comunicado en el que explican la situación y ponen de manifiesto cuál es el motivo principal de estas protestas, que comenzaron el pasado miércoles con pegada de pancartas a las puertas del centro y continuaron el jueves con una cacerolada justo antes de comenzar las clases.

En la jornada de ayer jueves, representantes del Ampa del colegio y la dirección tuvieron un encuentro con la delegada territorial de Educación, Isabel Paredes, quien les transmitió de primera mano que "la imposibilidad de acceder a su petición ya que la planificación no contempla la ampliación de líneas".

La solución propuesta, tal y como este medio ha ido informando en los últimos días, no es otra que reubicar a los 15 niños que exceden de los 25 que conforman la línea que actualmente tiene concedida el San José Obrero en otros centros subsidiarios, es decir, los que se eligen como segunda o tercera opción a la hora de cursar las solicitudes de matrículas.

En un comunicado, la comunidad educativa del San José Obrero considera que este hecho supone "un agravio comparativo con otros centros, sobre todo concertados, y no dejará que la excelencia de la educación pública sea dañada de manera flagrante. El derecho de las familias a elegir centro está siendo vulnerado y la calidad de la educación impartida en el CEIP San José Obrero no solo no está siendo premiada, sino más bien castigada".

Ante la situación, los padres han reiterado que seguirán "movilizándose y tomando las medidas que considere oportunas para exigir, ahora a la Consejería Educación, que atiendan sus peticiones que no son otras que la de ofrecer la mejor respuesta educativa a su alumnado".

Una de las medidas ya abordadas, y que está a la espera de aprobación por parte de la administración, es la concentración pacífica que se realizará el próximo día 24 de mayo en las inmediaciones del centro educativo, en la Avda. San José Obrero.