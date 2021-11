Empresas de sonido también critican la estructura de las nuevas casetas

La polémica generadas tras conocerse la nueva tipología de las casetas de la próxima Feria del Caballo continúa dando que hablar. Así, tras el sobrecoste denunciado por algunos caseteros de cara al montaje de las mismas, dadas que tienen más altura de lo habitual, se suma ahora las críticas por parte de otro sector, el del sonido.

Así, profesionales de este ámbito han denunciado públicamente a este medio las dificultades que va a suponer esta nueva estructura "porque no vamos a poder colgar los altavoces como lo hacíamos normalmente". Sobre este asunto explica que "muchos caseteros quieren que los altavoces se cuelguen de los techos y ahora, con esta nuevas casetas va a ser imposible".

Esta empresa concretamente asegura que "ya hemos tenido ese problema en otras ferias donde se instalan estas casetas, en Puerto Real y en Chiclana, y al final hemos tenido que poner pies, con lo que supone eso para la propia caseta, más que nada porque ocupamos espacio y eso para muchos caseteros es un problema".

Del mismo modo, otros caseteros consultados también han puesto de manifiesto su preocupación a la hora del montaje de la misma luz de la caseta, ya que "al no haber cercha a la que enganchar los cables, va ser un problema".

El mismo inconveniente se producirá "con las casetas que lleven aire acondicionado, que normalmente se colocaba en el techo, pero al no haber ahora agarre, va a ser un problema. Es más, desde la nueva empresa nos han dicho que no se podrá colgar nada en el techo, así que el techo desmontable que poníamos, pasará a la historia. Hay que tener en cuenta que son carpas con estructuras de aluminio y eso no tiene nada que ver con las casetas de antes".