Enfermeros de la UCI del Hospital de Jerez explotan: “Ya no podemos callarnos más”

El verano aún no ha llegado y sanitarios del Hospital de Jerez ya están en alerta ante los cambios que se avecinan.

“Cada vez estamos peor, cada vez tenemos más carga de trabajo y este jueves nos han comunicado desde la dirección del hospital que van a reestructurar la planilla del hospital”, explica una de las personas afectadas.

Esto supondrá, por ejemplo, que en la UCI los enfermeros y enfermeras aumentaran la carga de trabajo teniendo a su cargo un mayor número de pacientes “Esto supone una disminución de la calidad de los cuidados y un aumento del riesgo de errores, teniendo en cuenta la delicada situación de estos pacientes”, lamentan los sanitarios.

“La vocación no es suficiente para aguantar estas cargas de trabajo, repercutiendo en nuestra salud física y mental, estamos destrozados y ya no vamos a dar a basto. Y lo que más nos preocupa es que no vamos a poder atender bien al paciente”, insisten.

A pesar de que suelen ser los sindicatos los que protagonizan las protestas, en este caso este grupo de sanitarios son los que avisan en esta ocasión de que “siempre están haciendo recortes pero esto ya es una locura, ya no podemos callarnos más. Además nos avisan con muy poca antelación, dándonos muy poco margen de actuación, sin tener en cuenta nuestra vida personal.

Los enfermeros hacen hincapié en que esta reestructuración es ahora mismo el problema más urgente al que tienen que hacer frente pero “son muchas las condiciones que deben mejorar”. “La UCI, por ejemplo, no tiene ni sin salas de espera y ves a los familiares pasando noches en los bancos al lado del ascensor en el peor momento de su vida. Esto no tiene nombre, hemos explotado y queremos soltarlo todo”.

En la misma línea, hacen hincapié en "los contratos precarios que se están haciendo. A 31 de mayo hay muchas personas que aún no saben si tendrán contrato el mes próximo". Unas circunstancias que están afectando, además, a personal "con muchos años de experiencia en el SAS, sin tener en cuenta la experiencia en servicios específicos de estos".

Hay que recordar, igualmente, que esta denuncia se realiza desde el Hospital de Jerez, que es el que abarca la mayor población de la provincia de Cádiz, que aumenta durante el periodo estival, ya que en las zonas de costa se triplica la población.