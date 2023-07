“En Semana Santa cualquiera con un móvil se cree que es meteorólogo”

Jose Antonio Bellido es jerezano y tiene 31 años. Estudió un grado de Servicios de Turismo y actualmente lleva cinco años como administrativo de empresas. Sin embargo, es conocido por su afición a la meteorología y por la difusión que de ella hace en redes sociales.

–¿Quién está detrás del perfil de @CadizMeteo?

–Detrás de @CadizMeteo podéis encontrar a Jose Antonio, un apasionado de la meteorología desde que tengo uso de razón. Desde niño ya me pasaba horas mirando los cielos y los fenómenos meteorológicos e intentando averiguar su porqué. Hasta los regalos en fechas señaladas eran desde libros e instrumentos meteorológicos para aprender sobre la meteorología. Con el avance de la tecnología y con el apoyo de grandes profesionales del gremio he podido ir desgranando un poco más esta pasión e ir formándome y aprendiendo sobre ello.

–¿Y cómo surge este perfil?

–Pues surge hace más de una década a raíz de un par de aficionados de la provincia, donde analizábamos situaciones severas e, incluso, hacíamos quedadas para cazar tormentas. De ahí nace la idea de informar a la población para que conozcan un poco más de la meteo, desde el inicio con un foro a día de hoy con grupos de información y perfil en las redes sociales.

–¿Qué le llamó la atención de la meteorología para dedicar parte de su tiempo a ello?

–Siempre he sido una persona que ha intentado buscar el porqué de las cosas. De niño cuando me regalaban juguetes los desmontaba para entender, buscar y aprender su funcionamiento. Pues con esta ciencia lo mismo me ocurría: cuando observa el cielo venían los porqué se forman las tormentas, qué necesita una nube para que tenga actividad eléctrica, cómo se forma el granizo, y así un largo etc. Por ello dedico parte de mi tiempo a divulgar esta ciencia en las redes sociales para que las personas estén lo mejor informadas posibles y se familiaricen con la meteorología.

–Empecemos aclarando conceptos: ¿Lo de esta semana ha sido una ola de calor o no?

–Pues todo parece indicar que sí, que hemos padecido la primera ola de calor. Para que se denomine el episodio como ola de calor se necesita que se cumplan ciertos parámetros durante un determinado tiempo y todo parece indicar que así ha sido y hemos estado ante la primera ola de calor del verano 2023.

–El martes, en alerta naranja, la Aemet anunció una máxima de unos 41 grados en Jerez, pero mi coche marcaba 45 grados… ¿mi coche y los termómetros a pie de calle mienten?

–Finalmente, la temperatura máxima de la estación de Aemet en el aeropuerto de Jerez fue de 41.4 grados. Llevamos días recalcando y haciendo hincapié en que los termómetros que observamos a pie de calle y mil fotos de coches a 58 grados no son temperaturas ni reales ni fiables. Para medir una temperatura, tanto mínima como máxima, se necesita cumplir con una serie de requisitos: como que el termómetro esté en el interior de una especie de 'garita' para que así esté a la sombra, aireado y protegido, etc. Por ello, ni los coches ni los termómetros a pie de calle ofrecen un dato certero, ya que están a pleno sol, sin ventilación etc. Dichas fotos con datos desorbitados de temperatura sirven para el sensacionalismo y, de paso, para ganar likes en las redes sociales.

–Como experto en meteorología, ¿qué teme más: las predicciones que hace todo el mundo en la calle para Semana Santa o los augurios sensacionalistas durante el verano?

–Le temo a las dos cosas e, incluso, algunas más. La peor época es la Semana Santa, ahí toda persona que tenga un móvil se cree meteorólogo o que sabe del tema. La llegada de la tecnología y los smartphones aparte de servirnos para la información, también hacen mucho daño al experto, ya que sufrimos con informaciones no reales, con aplicaciones de radar (que no todo el mundo sabe utilizar e interpretar) o con predicciones automáticas del propio teléfono que solo valen para tener cierta idea, pero a día de hoy no nos ofrecen una información veraz.

–¿En qué época del año recibe más preguntas sobre el tiempo?

–La época donde recibimos más consultas es con diferencia la Semana Santa, y no la propia semana como tal, un mes antes el teléfono hecha humo de la cantidad de consultas de particulares, hermandades, medios de comunicación instituciones etc.…

–¿Con cuánto tiempo de antelación se puede tener una previsión o predicción meteorológica fiable?

–Pues digamos que lo podemos diferenciar en tres fases: Tendencia, 15 días, aunque tiende mucho a variar; Poco fiable 7-11 días, se observan algunos cambios; Fiable 3-6 días; muy fiable 24-48 horas. Y aun así suelen variar los pronósticos. La mayor fiabilidad es realizando un seguimiento de datos en tiempo real (imágenes radar, satélite y varios parámetros)

–¿Qué opina de las cabañuelas?

–Mejor me lo reservo (risas). Crecen de fundamento científico. Es difícil predecir a una semana vista, imagínese que rigor tiene ese método para predecir los fenómenos meteorológicos con once meses de antelación.

–¿En lo que llevamos de año hay algún fenómeno a destacar en relación con el tiempo que está haciendo en Jerez o en la provincia?

–Pues es algo que gracias a los informes de la Agencia Estatal de Meteorología podemos consular. A nivel de nuestra provincia enero tuvo temperaturas dentro de lo normal y fue carácter muy seco, mientras que febrero tuvo temperaturas dentro del lo normal y carácter seco. Marzo fue más cálido de lo normal y de carácter seco, y abril, muy cálido y muy seco. Mayo fue ligeramente más cálido y con precipitaciones por encima de lo normal en zonas de Sierra (gracias a los fenómenos convectivos), aunque muy seco en el resto. Con ello podemos resumir que lo más destacable es que estamos padeciendo es una extrema sequía.

–El calor en verano da muchos titulares, es un tema del que todo el mundo habla, no solo los medios. Dígame, ¿cuándo debemos ‘preocuparnos’ de verdad?

–Últimamente se aprovecha cualquier titular y si es redactado de modo catastrofista mucho mejor porque vende más. Eso es algo que a cualquier meteorólogo o aficionado le indigna y bastante. Los medios deben informar, informar e informar. Nosotros lo que pedimos es que se haga con criterio, contrastando datos oficiales o consultando a personas que dispongan de información real, para que las personas se familiaricen con la meteorología de una forma más clara. ¿Cuándo debemos preocuparnos por el calor? Siempre. Y de mayor forma cuando las temperaturas son extremas ya que conllevan un riesgo real para la salud de las personas. De hecho, en el ámbito laboral ya existen planes para no permanecer expuestos a estas temperaturas.

–Nos quedan muchos días viendo alertas amarillas, naranjas y rojas, ¿cree que la población es consciente de qué significan? ¿Deben alarmarnos?

–Pues no, empezando por el hecho de que la población a día de hoy le llama como dices alertas y no son alertas, son avisos meteorológicos. Es decir, la Aemet avisa de los fenómenos meteorológicos previstos con diferente consideración en la escala de colores. Las instituciones, como por ejemplo Protección Civil, son las que emiten alertas basándose en estos avisos. ¿Debemos alarmarnos? Más bien debemos familiarizarnos, entender para qué motivo se lanzan estas alertas y obedecer las normas. Con ello facilitaremos los protocolos de actuación.