Manuel Alejandro: “Cuesta asimilar todo lo que me ha ocurrido últimamente”

Sin casi tiempo para asimilar todo lo que le ha sucedido en los últimos meses, Manuel Alejandro prepara, con su habitual sentido del humor, el concierto que este sábado ofrecerá en el Teatro Real y en el que hará un recorrido por su dilatada carrera.

Entrevistas y más entrevistas se intercalan con "un problema que he tenido en el brazo izquierdo y que me está haciendo la vida imposible", apunta, de ahí que la semana previa a su gran cita esté siendo especialmente intensa.

"La verdad es que no he tenido costumbre de hacer esto, siempre he estado escondido, salvo para algunas entrevistas concretas, y en ese sentido no estoy acostumbrado. Mira, el otro día tuve un encuentro con los medios en el Teatro Real, pero pensé que sería una rueda de prensa y allí me preguntarían los medios. Pero no, estuve medio con medio haciendo entrevistas desde las once a las cuatro de la tarde, y claro, los que están acostumbrados, cortan por lo sano, pero yo no sé hacerlo, me sacaron hasta el nombre de la niña de la que me enamoré cuando tenía 14 años, Conchita Navarro", asegura entre risas.

Hijo Predilecto de Jerez, de Andalucía, de Cádiz...Los reconocimientos en el último mes han sido numerosos, algo que "no me esperaba, me ha costado trabajo asimilarlo. Fíjate que cuando me iba a montar en el tren para viajar a Jerez, donde me iban a hacer Hijo Predilecto, me llamó el presidente de la Junta para anunciarme la distinción que me iban a dar. Así ha sido todo, son muchas cosas en poco tiempo", destaca.

Su presencia en el Teatro Real este sábado "es algo que llevaban proponiéndome desde hace tiempo, pero hace dos meses tiré adelante y decidí aceptar, pero claro, sin saber todo lo que conlleva esto. Lo llego a saber....", reconoce sonriendo.

"Lo peor que llevo, -según admite-, es el dichoso dolor que tengo el manguito de los rotadores de mi brazo, y bueno, también me he dado cuenta que tengo una artritis considerable. Normalmente, para escribir las canciones, toco el piano pero lo hago a mi manera, ahora que tengo que tocar en serio, es cuando estoy notando estos problemas de artritris, porque en vez de pulsar una tecla con un dedo, lo hago en otra".

Este concierto, tocando en solitario sus propias canciones, "será el primero que haga, es curioso, pero es así. He estado muchas veces tocando el piano con algunos artistas, como Raphael, acompañándoles en determinadas canciones, y en muchos programas televisivos en Méjico, aunque ya digo que siempre una pincelada. Pero esto es diferente. La única vez que he hecho esto solo fue en el Teatro Maestranza de Sevilla cuando me dieron el reconocimiento hace unas semanas, ahí fue mi debut como novillero (risas) ".

Curiosamente, subirse a un escenario para interpretar con el piano sus propias canciones fue algo que "iba a hacer con Armando Manzanero en Méjico en marzo de 2020 en el Teatro de la Sociedad de Autores. Se trataba de ponernos los dos frente a frente y tocar cada uno nuestro piano, pero el covid se llevó también a Armando y no pudimos hacerlo".

Es más, admite que "después de aquello recibí muchas llamadas de empresarios de Méjico y Santo Domingo para hacer un concierto como el del sábado, pero no pudo ser. Por eso también acepté esta propuesta porque ya me queda poco tiempo, por ley de vida, y creo que era el momento".

"Date cuenta que mi vida ha cambiado mucho desde que no está mi mujer, aunque de alguna forma pienso que está ahí con todo esto que me ha pasado. Me queda poco tiempo, y para mí el futuro sólo es reencontrarme con ella".