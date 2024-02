“El caballo me lo ha dado todo en la vida, y me lo va a seguir dando”

Manuel Ruiz Gutiérrez (San José del Valle, 1959) cerró el pasado jueves su vinculación laboral con la Real Escuela de Arte Ecuestre. Ponía fin así a un periplo de 48 años de vida, “media vida”, reconoce; en esta institución a la que llegó siendo un niño y donde ha permanecido hasta que esta semana ha alcanzado su jubilación.

El jinete se marchó con una gala homenaje muy emotiva, donde tanto todo el personal de la Real Escuela como muchos miembros del mundo del caballo de la zona le rindieron pleitesía, evidenciando el respeto y el cariño que profesaban por él. Para muchos, suponía el adiós de uno de los mejores profesionales con las riendas largas.

–¿Cuándo montó por primera vez a caballo?

–Yo montaba de pequeño en la finca de la familia Conde de Peraleja. Mi abuelo fue encargado de esta finca, luego fue mi padre y ahora lo es mi hermano, y allí es donde he nacido. Recuerdo que empecé montando un pony que había allí, y fue allí también donde monté mi primer caballo y donde me empezó a entrar el gusanillo.

–Y a partir de ahí empezó su amor por los caballos...

–Eso es. A ello contribuyeron dos grandes amigos de la familia, Curro Calderón y Manolo Rodríguez, que tenían en Arcos de la Frontera su propio picadero. Fue allí donde empecé a dar clases y a saber más de equitación porque hasta entonces, yo lo que hacía era montarme en un caballo y pasear por el campo. A veces también ayudaba a los vaqueros con el ganado.

–¿Cómo llegó a la Real Escuela de Arte Ecuestre?

–Bueno, llegué con apenas 14 años. Recuerdo que una de las tardes en las que estaba montando allí, llegó un señor y me dijo ‘¿tú quieres venirte a mi escuela?’. Aquel señor era Don Álvaro Domecq. Le dije que tenía que preguntárselo a mi padre, y él, que sabía que lo que me gustaba era el caballo, me dijo que sí, e incluso me compró una moto pequeña, una Gilera. Con ella venía todos los días desde la Junta de los Ríos hasta la escuela que Don Álvaro abrió enfrente de Sementales.

–O sea que se ha pasado media vida en la institución...

–La verdad es que sí, pero el tiempo me ha pasado muy rápido, casi no me he dado cuenta.

–¿Qué ha sido para usted la Real Escuela de Arte Ecuestre?

–Aparte de una casa, para mí es una maravilla. Es increíble lo bonito que es ese palacio, ese picadero real... Y todo debemos agradecérselo a Don Álvaro, porque ha sido quien ha luchado más por conseguir esto, que afortunadamente tenemos en España, que para mí es una bendición. Llevo en la Escuela 48 años, y siempre he admirado esta institución, porque de hecho, he trabajado también por ella, pero ahora que me tengo que marchar, me parece aún más bonita. Quizás a veces no nos damos cuenta de lo importante que es la Real Escuela para Jerez, para Andalucía y para España.

–¿Cuando alguien permanece tanto tiempo ligado a una institución, a un lugar de trabajo, ¿teme que ahora que llegua a la jubilación no se acabe de adaptar?

–Si le digo la verdad, todavía no soy consciente de que me voy a jubilar. El martes fue mi último día, y el jueves volví para el homenaje, pero sinceramente, cuando me fui a casa el martes, pensaba que me iba de vacaciones. Tuve la misma sensación que cuando me voy de vacaciones. Supongo que cuando pasen unos días, empezará a darme cuenta.

–Por sus palabras denoto que usted no es de los que se jubilan y se relajan...

–(Risas) La verdad es que no. El miércoles, por ejemplo, que ya no tenía que trabajar, me fui a la finca de los Condes de Peraleja, de Don Luis López de Carrizosa, donde tengo mis perros. Como me gusta mucho la cacería, me voy a pasear con ellos y ando mucho porque además, tengo un poco de artrosis en la rodilla y andar me viene muy bien. Y luego por la tarde, tengo mis caballos. Siempre he pensado que lo peor que hace uno cuando se jubila es estar parado. Eso por mi cabeza no pasa.

–En todo este tiempo en el que ha ejercido como jinete de la Real Escuela, ¿recuerda algún momento especial?

–Han sido muchos, pero hay varios momentos que guardo con cariño. Uno de ellos fue el espectáculo que hicimos en la Maestranza cuando la Infanta se casó. Fue algo muy bonito, porque además teníamos grandes caballos. Después, otra de las cosas que se me han quedado en el recuerdo, ocurrió cuando fuimos a Argentina en 1977. Junto al lugar donde se hacían los espectáculos estaba el estadio de Boca Junior, donde jugaba Maradona, que en ese momento llenaba las portadas a diario porque decían, como así fue, que iba para figura. Sin embargo, uno de los días la portada fue Álvaro Domecq y nosotros en la Avenida Libertadores. Tal fue la acogida que nos dieron que cuando nos tuvimos que ir, la gente no quería, fue un momento emocionante, y se me quedó grabado.

–(....)

–También me acuerdo en Alemania en otro espectáculo. Al finalizar el mismo, la gente nos despidió tocando las palmas y no paraban de aplaudirnos. Entonces, Don Álvaro dijo, ‘vamos a bajarnos de los caballos’ y nos fuimos al centro del picadero. Desde allí, Don Álvaro saludó al público como si estuviera toreando, se quitó la chaqueta y el chaleco y se lo dio a la señora del profesor Reiner Klimke, que ha sido el más grande de la historia en doma clásica. Aquello fue emocionante y la verdad es que no lo he olvidado. El otro día estaba recordando también otra anécdota con el difunto Luis Ramos, que tenía la yegua, ‘la Jaleo’ que era una maravilla. Una vez en el Borne de Barcelona, recuerdo que salió Luis Ramos con esa yegua y Don Álvaro con ‘Valeroso’, un semental extraordinario que hacía fantasía de manera impresionante, pusieron al público en pie. En fin, han sido muchas experiencias y muy bonitas.

–Tras todos esos años de dedicación al caballo, ¿han cambiado muchos las cosas dentro del mundo ecuestre?

–Por supuesto, ha evolucionado todo y para bien. Hoy día se monta de maravilla a la vaquera, pero también en doma clásica, con los buenos jinetes que tenemos en España. Gracias a Dios todo va mejorando.

–¿Qué le ha dado el caballo?

–Me ha dado un trabajo y gracias a él, he podido tener una familia. A mí el caballo me lo ha dado todo en la vida y me lo va a seguir dando, por supuesto.

–Y de todos los caballos que ha tenido o con los que trabajado, que serán mucho aquí en la escuela, ¿se queda con alguno en concreto?

–He tenido la suerte de tener muy buenos caballos, tanto en trabajos en la mano como en corveta, las riendas largas... A mí personalmente me gustaba uno que también le encantaba al público, ‘Judío’. Ese era un caballo que hacía disfrutar al público porque transmitía muchísimo. En esto, como pasa en otros aspectos de la vida, además de ser bueno, tienes que transmitir, y ese transmitía. Ahora tenemos a ‘Yente’, que es hijo suyo y también tiene talento.

–A todos los que le pregunto, dicen que usted es el mejor jinete del mundo con riendas largas...

–Bueno, soy quizás el que más tiempo llevo haciendo riendas largas. El primer jinete en hacer riendas largas en la Escuela fue Manuel Vidrié y luego, Mercedes González Cort, que fue la primera mujer jinete. Cuando regresamos de Argentina en diciembre de 1977, me enseñó Don Álvaro Domecq y desde entonces estoy haciendo riendas largas. Son muchos años.

–El trabajo con riendas largas, ¿es más complicado de lo que parece a primera vista?

–No, es igual de complicado que todos. Toda la equitación es difícil. Trabajar con un caballo, domarlo bien y ponerlo donde a ti te gusta, ya sea montado, en la mano, en corveta...tiene su dedicación. Para conseguir que esté donde tú quieres, requiere tiempo, la verdad.

–Ahora que se marcha y tras tantos años de servicio a la Real Escuela, ¿cree que a la institución se le apoya como debiera?

–Yo creo que sí. En los últimos años, la Junta ha hecho una labor importante, de hecho, da muchos puestos de trabajo y a nivel de turismo viene mucha gente a verla. Creo que apoyarla sí se apoya.

–Antes me ha hablado de Álvaro Domecq. ¿Qué ha sido para usted?

–Ha sido y es para mí fundamental. Para nosotros fue una gran alegría que volviera a la Real Escuela, porque al fin y al cabo, ha sido el creador de todo esto. Si en su momento no hubiera apostado por ella, hoy no estaríamos aquí. Cuando regresó de ver a la Escuela de Viena, le contó a su padre que quería crear una escuela igual en Jerez, y a ella le ha dedicado la vida, porque se dedicaba a torear para pagar los jinetes, a los profesores que nos traía de Portugal y por supuesto, para comprar caballos. A él le ha costado mucho dinero todo esto, y mucha gente lo desconoce. Fue un esfuerzo total, por eso hoy día es muy importante que siga siendo una pieza fundamental en la labor diaria de la escuela.